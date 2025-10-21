 Aller au contenu principal
Grace Wales Bonner est nommée Directrice de création du prêt-à-porter masculin chez Hermès
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:50

Hermès annonce la nomination de Grace Wales Bonner au poste de directrice de création du prêt-à-porter masculin. Elle présentera sa première collection pour Hermès en janvier 2027.

Diplômée en 2014 de la Central Saint Martins à Londres, Grace Wales Bonner a reçu plusieurs prix, dont le CFDA Award du designer de l'année dans la catégorie mode masculine en 2021 et le Fashion Award du designer britannique pour la mode masculine en 2024.

' Sa vision contemporaine de la mode, de l'artisanat et de la culture continuera à façonner le style du prêt-à-porter homme d'Hermès, conjuguant avec confiance son regard sur l'époque et l'héritage de la maison ', déclare Pierre-Alexis Dumas, directeur artistique général d'Hermès.

' Ouvrir ce nouveau chapitre, m'inscrire dans une telle lignée d'artisans et de créateurs est pour moi un rêve ', ajoute Grace Wales Bonner.

Valeurs associées

HERMES INTL
2 240,0000 EUR Euronext Paris +0,99%
