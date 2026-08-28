L'Europe ouvre dans le vert, rebond du CAC 40

Les principales Bourses européennes sont dans le vert vendredi en début de séance, le CAC 40 parisien rebondissant après la forte baisse enregistrée la veille dans un contexte d'inquiétudes budgétaires.

L'indice vedette de la Bourse de Paris .FCHI gagne 1,06% à 8.408,01 points vers 07h23 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,61% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,79%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,58% et le Stoxx 600 .STOXX 0,57%.

Les banques françaises récupèrent une partie des pertes de la veille et la quasi-totalité des secteurs du Stoxx 600 affichent des gains lors des premiers échanges vendredi.

Les investisseurs mettent pour l'instant de côté les doutes persistants concernant les finances publiques de la France et abordent la dernière séance de la semaine dans un climat plus optimiste, dans l'attente du discours de Kevin Warsh lors du symposium de Jackson Hole, un rendez-vous annuel des responsables de la politique monétaire très suivi par les marchés.

Tout commentaire visant à clarifier l'orientation des taux ou à rassurer le marché tendu de la dette souveraine serait bien accueilli, même si le patron de la Réserve fédérale (Fed) se montre généralement réticent à l'égard des indications prospectives.

Les investisseurs sont toujours préoccupés par l'inflation, qui reste élevée des deux côtés de l'Atlantique. En France, les prix ont de nouveau accéléré en août, ce qui donne probablement un avant-goût des chiffres attendus la semaine prochaine pour l'ensemble de la zone euro.

Aux valeurs, à Paris, EssilorLuxottica ESLX.PA gagne 3% après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachat de 5 millions d'actions.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|