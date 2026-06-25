L'Europe ouvre dans le vert, rassurée sur l'IA

Les principales Bourses européennes sont en légère hausse jeudi en début de séance, les résultats encourageants de géants des semi-conducteurs américains venant rasséréner les investisseurs sur l'IA, tandis que les cours pétroliers sont proches de leurs niveaux de fin février.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,09% à 8.393,07 points vers 07h37 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,37% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E avance de 0,54%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,46% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,42%.

Alors que les précédentes séances avaient été plombées par une vague de ventes mondiale des valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) en raison d'une recrudescence des craintes sur les dépenses, les résultats solides de Micron Technology MU.O et Qualcomm QCOM.O publiés mercredi ont permis d'apaiser en partie les inquiétudes des opérateurs à ce sujet.

Aux valeurs, dans le sillage des résultats de Micron et Qualcomm, STMicroelectronics STMPA.PA (+4,1%) et Soitec

SOIT.PA (+6,4%) se hissent respectivement en tête du CAC 40

.FCHI et du SBF 120 .SBF120 .

La compagnie aérienne britannique easyJet EZJ.L décolle de 5,5% après avoir rejeté une quatrième offre de rachat émanant de la société d'investissement américaine Castlelake.

Le fabricant de caravanes français Trigano TRIA.PA gagne 3,9% à la suite de ses résultats pour le troisième trimestre publiés mercredi soir.

Dans le même temps, les cours pétroliers continuent de décroître pour revenir à leurs niveaux de fin février, avant les frappes américano-israéliennes à l'encontre de l'Iran et la fermeture du détroit d'Ormuz, artère vitale de l'approvisionnement mondial en énergie fossile.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré lors d’un forum que les flux transitant par le détroit d’Ormuz étaient proches de ceux enregistrés avant le début de la guerre en Iran, avec au moins 20 millions de barils ayant franchi le détroit au cours des dernières 24 heures.

Un retour à la normale prendra toutefois quelques semaines, car le détroit doit être déminé, a-t-il ajouté.

Oman a par ailleurs ouvert mercredi des routes maritimes temporaires pour faciliter le départ des pétroliers du détroit, les mouvements étant coordonnés par l’Organisation maritime internationale et les autorités omanaises.

Le Brent LCOc1 recule de 1,21% à 72,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 0,73% à 69,83 dollars.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|