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"Il va falloir sans doute 6 milliards" de coupes budgétaires supplémentaires en 2026, prévient Gérard Larcher
information fournie par Boursorama avec Media Services 25/06/2026 à 12:33

Le président du Sénat s'oppose à toute augmentation de taxe ou d'impôts pour faire face à la situation.

Gérard Larcher à Rabat, au Maroc, le 29 janvier 2026. ( AFP / ABDEL MAJID BZIOUAT )

Gérard Larcher à Rabat, au Maroc, le 29 janvier 2026. ( AFP / ABDEL MAJID BZIOUAT )

Alors que 6 milliards d'euros d'économies ont été annoncés en avril, le président du Sénat Gérard Larcher (LR) a estimé jeudi 25 juin que 6 milliards d'euros supplémentaires de coupes budgétaires seraient nécessaires pour tenir le budget 2026.

"Nous allons avoir une réunion bientôt, pour faire le point" et "en plus des 6 milliards annoncés, il va falloir sans doute 6 milliards de plus", a déclaré Gérard Larcher sur Europe 1 et Cnews .

Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit réunir prochainement un Comité d'alerte des finances publiques, pour annoncer de nouvelles coupes budgétaires afin de compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient.

"Préserver" le régalien

Gérard Larcher a précisé que le Sénat ferait des propositions "de principe" : "Il faut préserver justice, sécurité, défense, c'est les trois régaliens" mais s'interroger sur "le budget social".

"Il va falloir se poser la question de l'organisation, on ne peut plus rester dans cette situation", a-t-il averti, alors que l'Insee a dévoilé une dette en hausse à 3.536,1 milliards d'euros à la fin du premier trimestre 2026.

Mais dans cette situation, il a refusé toute augmentation de taxe ou d'impôts car la France est "médaille d'or en matière de prélèvements obligatoires".

Budget France

10 commentaires

  • 13:28

    Quand même pas très crédible Mr LARCHER dans son fauteuil poltronesofa deluxe, cette institution non soumise au suffrage universel direct synonyme de l'entre soi devrait être supprimée.

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