L'Europe ouvre dans le vert, optimisme prudent sur le Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes progressent vendredi en début de séance, dans un climat d'optimisme prudent quant à un éventuel accord entre les États-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et à prolonger la trêve actuelle de 60 jours supplémentaires.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,51% à 8.230,70 points vers 07h35 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,12% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,34%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,29% et le Stoxx 600 .STOXX 0,28%.

Des sources ont dit à Reuters que les Etats-Unis et l'Iran étaient parvenus jeudi à un accord sur un protocole d'entente pour prolonger leur cessez-le-feu et lever les restrictions sur la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Si un tel accord se concrétisait, cela constituerait un pas en avant vers la résolution du conflit qui secoue les marchés depuis fin février, ravivant les craintes de déflation à l'échelle mondiale, mais certaines incertitudes autour du projet incitent les investisseurs à rester prudents.

Le président américain Donald Trump n'a pas encore approuvé l'accord, ont également indiqué les sources et l'Iran n'a pas encore fait de commentaire à son sujet.

Les investisseurs disposent en outre de données de premier ordre sur l'économie française, notamment sur le PIB, qui a reculé au premier trimestre contre toute attente, et sur l'inflation, qui a accéléré à 2,8% en mai en version harmonisée selon les normes européennes et de 2,4% selon les normes françaises.

"Sans surprise, c'est la hausse du prix du pétrole qui tire l'inflation. Si l'on veut à se consoler, constatons néanmoins que le choc inflationniste de 2026 est moins violent que celui des années 1970 et de 2022", écrit dans une note Sylvain Bersinger, économiste chez Bersingeco.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne seront publiés plus tard dans la journée.

Aux valeurs, Derichebourg DBG.PA s'envole de 13% en tête de l'indice SBF 120, après la publication de ses résultats semestriels.

Vivendi VIV.PA grimpe de 5,3%. BFM publie vendredi que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a dévoilé la semaine dernière devant la Cour d'appel un courrier du groupe Bolloré datant de 2017 qui revendique son contrôle de fait de la holding française.

Les valeurs du secteur de la défense .SXPARO se distinguent (+1,05%) dans un contexte de vives tensions entre la Russie et l'Ukraine et alors que la Roumanie a annoncé qu'un drone russe s'est écrasé sur un immeuble résidentiel de la ville de Galati durant la nuit de jeudi à vendredi.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)