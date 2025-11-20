 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 007,52
+0,68%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre dans le vert, Nvidia apaise les craintes autour de l'IA
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 09:19

Les principales Bourses européennes en nette hausse jeudi en début de séance, les investisseurs retrouvant le goût du risque grâce aux résultats et aux prévisions du géant de l'intelligence artificielle Nvidia

NVDA.O .

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,28% à 8.055,79 points vers 08h10 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,13% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,32%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 1,09% et le Stoxx 600

.STOXX gagne 1,09%.

L'Europe suit la tendance observée plus tôt sur les Bourses asiatiques grâce à l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires et aux prévisions supérieures aux attentes de l'Americain Nvidia, le groupe phare de l'IA, considéré comme un baromètre pour une industrie qui, ces dernières semaines, avait suscité des craintes d'une bulle spéculative.

Les actions technologiques, en particulier celles liées au secteur des semi-conducteurs, progressent en début de séance: ASML ASML.AS , ASM International ASMI.AS et BE Semi BESI.AS avancent d'entre 3% et 4% à Amsterdam, tandis que Infineon

IFXGn.DE prend 3% à Francfort.

Le segment de la "tech" sur le Stoxx 600 .SX8P avance pour sa part de 1,82%.

Les investisseurs attendent par ailleurs la publication, ce jeudi, du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, retardé par l'impasse budgétaire à Washington, qui sera très suivi alors que la politique monétaire reste au centre des inquiétudes à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) du mois de décembre.

Les "minutes" de la réunion d'octobre ont montré mercredi que la décision de réduire de 25 points de base l'objectif de taux des "fed funds" a divisé les responsables, certains exprimant leurs craintes sur l'inflation.

À Paris, la banque BNP Paribas BNP.NLB , qui a relevé à la hausse son objectif de ratio CET1, grimpe de plus de 5% en tête du CAC 40.

Elior ELIOR.PA s'envole de plus de 15% après avoir dit mercredi soir s'attendre à une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 3% et 4% pour l'exercice 2025-2026.

L'équipementier automobile Valeo VLOF.PA , qui a publié jeudi ses objectifs à moyen-terme dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate", recule de 2,88%.

(Rédigé par Diana Mandiá)

Valeurs associées

ASM INT
503,8000 EUR Euronext Amsterdam +1,90%
ASML HLDG
905,0000 EUR Euronext Amsterdam +2,08%
BESI
131,9500 EUR Euronext Amsterdam +2,21%
CAC 40
8 007,50 Pts Euronext Paris +0,68%
DAX
23 353,13 Pts XETRA +0,82%
ELIOR GROUP
3,0320 EUR Euronext Paris +14,07%
EURO STOXX 50
5 590,06 Pts DJ STOXX +0,87%
FTSE 100
9 560,35 Pts FTSE Indices +0,56%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES
33,490 EUR XETRA +2,18%
NVIDIA
186,5200 USD NASDAQ +2,85%
Pétrole Brent
64,00 USD Ice Europ +0,53%
Pétrole WTI
59,72 USD Ice Europ +0,32%
STMICROELECTRONICS
19,1580 EUR Euronext Paris -0,92%
STOXX Europe 600
565,82 Pts DJ STOXX +0,73%
STOXX Europe 600 Technology
824,35 Pts DJ STOXX +1,17%
VALEO
11,6150 EUR Euronext Paris -2,88%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank