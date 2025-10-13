 Aller au contenu principal
Nikkei 225
46 847,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur la situation politique en France
information fournie par Reuters 13/10/2025 à 09:19

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance lundi, alors qu'en France, l'Elysée a dévoilé dimanche la composition du nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,60% à 7.965,88 points vers 07h06 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,60% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE monte de 0,16%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,71%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,38% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,36%.

Ce lundi, les yeux sont rivés sur la situation politique française. Renommé vendredi soir à Matignon par le président Emmanuel Macron, qui lui a laissé "carte blanche", Sébastien Lecornu souhaitait un gouvernement composé de profils sans ambition présidentielle pour 2027.

Défendant un gouvernement "d'équilibre entre personnalités de la société civile et responsables politiques", l'Elysée a présenté une équipe composée de 34 ministres, avec de nouvelles arrivées mais aussi le maintien de plusieurs poids lourds de l'exécutif.

Par ailleurs, Emmanuel Macron doit participer lundi en Egypte au sommet international consacré à la fin du conflit à Gaza.

Aux valeurs, à Paris, Nexans NEXS.PA recule de 9,10% après avoir annoncé lundi la nomination de Julien Hueber au poste de directeur général, à effet immédiat, ainsi que sa décision de se séparer de son prédécesseur Christopher Guérin.

En revanche, Legrand LEGD.PA avance de 2,21% après un relèvement de recommandation de Jefferies à "acheter".

Exosens EXENS.PA est dans le vert aussi, gagne 17% après que Theon a annoncé son intention de prendre une participation de 9,8%.

A Londres, Serica Energy SQZ.L progresse de 3,12% après avoir annoncé lundi qu'elle allait acquérir la participation de BP BP.L dans certains actifs de la mer du Nord.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

BP
416,475 GBX LSE -1,31%
CAC 40
7 919,62 Pts Euronext Paris -0,18%
DAX
24 236,94 Pts XETRA -0,62%
EURO STOXX 50
5 552,05 Pts DJ STOXX -0,29%
EXOSENS
49,300 EUR Euronext Paris +2,71%
FTSE 100
9 452,77 Pts FTSE Indices +0,10%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
3,12 USD NYMEX +0,55%
LEGRAND
143,900 EUR Euronext Paris -0,14%
NEXANS
118,800 EUR Euronext Paris +3,57%
Pétrole Brent
62,25 USD Ice Europ -1,80%
Pétrole WTI
58,64 USD Ice Europ -1,50%
SERICA ENERGY
185,200 GBX LSE -1,28%
STOXX Europe 600
564,54 Pts DJ STOXX -0,37%
1 commentaire

  • 13 octobre 12:30

    encore une farce du reuters ... tous les français connaissent la situation à mourir de rire !

L'offre BoursoBank