 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre dans le vert, les semi-conducteurs limitent les gains
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 09:44

Ajouter Boursorama à vos sources

Les principales Bourses européennes progressent mardi en début de séance, aidées par l'accalmie du compartiment obligataire, tandis que les investisseurs analysent la première vague de résultats d'entreprises au troisième trimestre.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs limitent toutefois les gains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,28% à 7.855,14 points vers 07h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,18% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,88%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,36% et le Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,37%.

Les marchés d'actions entament la séance sur une note plutôt positive, les cours du pétrole reculant malgré le contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient et les rendements obligataires baissant dans la foulée, tandis que la première vague de résultats d'entreprises entraîne une certaine volatilité.

L'action géant du luxe LVMH LVMH.PA hésite dans les premiers échanges (-1,65%) après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes la veille. Selon Jefferies, malgré les difficultés rencontrées par Louis Vuitton, la dynamique est robuste dans d'autres divisions du groupe, notamment Sephora, les montres et joaillerie ainsi que les vins et spiritueux.

Publicis PUBP.PA , qui a confirmé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir publié une croissance organique supérieure aux attentes au titre du troisième trimestre, grappille 0,77%.

Ailleurs en Europe, le fabricant suisse de parfums et d'arômes Givaudan GIVN.S grimpe de 6,4% après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires nettement supérieure aux attentes pour le troisième trimestre.

Le moral est sombre parmi les entreprises du secteur des semi-conducteurs, qui enregistrent un net recul à l'ouverture, dans le sillage de leurs homologues de Wall Street la veille. Aux craintes liées aux dépenses colossales du secteur dans la course à l'IA s'ajoute la concurrence croissante des rivaux chinois, en particulier CXMT.

ASMI ASMI.AS perd 3,6%, ASML ASML.AS 3,2% et Besi

BESI.AS 2,5% à Amsterdam, tandis qu'Infineon IFXGn.DE abandonne 4,4% à Francfort et SOIT.PA et STMicroelectronics

STMPA.PA reculent de plus de 4% à Paris.

Le compartiment technologique du Stoxx .SX8P affiche une baisse de 1,78%.

Les Bourses asiatiques ont également connu mardi une forte vague de ventes touchant les fabricants de puces, le titre Samsung 005930.KS ayant reculé de 8% et celui de SK Hynix

000660.KS de 10%.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

Semi-conducteurs

Valeurs associées

ASM INT
856,400 EUR Euronext Amsterdam -2,28%
ASML HOLDING
1 546,200 EUR Euronext Amsterdam -1,88%
BESI
172,350 EUR Euronext Amsterdam -1,85%
CAC 40
7 858,70 Pts Euronext Paris +0,33%
DAX
25 401,38 Pts XETRA +0,49%
EURO STOXX 50
6 211,98 Pts DJ STOXX +0,17%
FTSE 100
10 741,75 Pts FTSE Indices +0,80%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GIVAUDAN
3 706,000 CHF Swiss EBS Stocks +6,25%
INFINEON TECHNOLOGIES
55,970 EUR XETRA -2,18%
LVMH
377,500 EUR Euronext Paris -1,82%
PUBLICIS GROUPE
98,560 EUR Euronext Paris -0,18%
Pétrole Brent
104,93 USD Ice Europ -1,12%
Pétrole WTI
91,99 USD Ice Europ -1,19%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
SOITEC
153,200 EUR Euronext Paris -0,84%
STMICROELECTRONICS
44,540 EUR Euronext Paris -2,25%
STOXX Europe 600
638,99 Pts DJ STOXX +0,53%
STOXX Europe 600 Technology
1 040,75 Pts DJ STOXX -1,07%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le budget entre dans l'hémicycle ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Le budget entre dans l'hémicycle mardi, la présidentielle aussi
    information fournie par AFP 13.10.2026 10:15 

    Déjà cerné par le mouvement lycéen, les inquiétudes sur le pouvoir d'achat et la crainte d'une crise financière, le gouvernement ouvre mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée un autre dossier bouillant: le budget de l'Etat pour 2027, plus incertain que jamais faute ... Lire la suite

  • Le logo BP illuminé, vu depuis une station-service à Chester-le-Street, dans le comté de Durham, en Grande-Bretagne, le 23 septembre 2021.
    BP annonce des dépréciations pour le T3
    information fournie par Reuters 13.10.2026 10:14 

    BP prévoit d'enregistrer ‌entre 3 et 4,5 milliards de dollars (2,68 et 4,03 milliards ​d'euros) de dépréciations sur ses résultats du troisième trimestre, liées à son segment gaz et énergies à faibles émissions de ​carbone, a annoncé mardi le géant pétrolier. C'est ... Lire la suite

  • Bastien Mancini, cofondateur de l'entreprise Delair avec le drone Oscar produit en collaboration avec KNDS dans les locaux de Delair à Labège, dans le sud-ouest de la France ( AFP / Ed JONES )
    Décupler la production: un groupe automobile allemand assemblera des drones pour l'armée française
    information fournie par AFP 13.10.2026 10:11 

    L'équipementier automobile allemand Schaeffler va assembler un nouveau lot de drones commandés par la France au français Delair et au groupe franco-allemand KNDS, avec pour objectif de "multiplier par dix" les cadences de production, ont annoncé les industriels ... Lire la suite

  • La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les semi-conducteurs limitent les gains
    information fournie par Reuters 13.10.2026 10:07 

    Les principales Bourses européennes progressent mardi ‌en début de séance, aidées par l'accalmie du compartiment obligataire, tandis que les investisseurs analysent ​la première vague de résultats d'entreprises au troisième trimestre. Les valeurs du secteur des ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
29,84 +2,26%
Pétrole Brent
105,1 -0,96%
CAC 40
7 858,6 +0,33%
LVMH
379 -1,43%
HAFFNER ENERGY
0,79 -0,75%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank