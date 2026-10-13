L'Europe ouvre dans le vert, les semi-conducteurs limitent les gains

Les principales Bourses européennes progressent mardi en début de séance, aidées par l'accalmie du compartiment obligataire, tandis que les investisseurs analysent la première vague de résultats d'entreprises au troisième trimestre.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs limitent toutefois les gains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,28% à 7.855,14 points vers 07h33 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,18% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,88%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E perd 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,36% et le Stoxx 600 .STOXX progresse de 0,37%.

Les marchés d'actions entament la séance sur une note plutôt positive, les cours du pétrole reculant malgré le contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient et les rendements obligataires baissant dans la foulée, tandis que la première vague de résultats d'entreprises entraîne une certaine volatilité.

L'action géant du luxe LVMH LVMH.PA hésite dans les premiers échanges (-1,65%) après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes la veille. Selon Jefferies, malgré les difficultés rencontrées par Louis Vuitton, la dynamique est robuste dans d'autres divisions du groupe, notamment Sephora, les montres et joaillerie ainsi que les vins et spiritueux.

Publicis PUBP.PA , qui a confirmé mardi ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir publié une croissance organique supérieure aux attentes au titre du troisième trimestre, grappille 0,77%.

Ailleurs en Europe, le fabricant suisse de parfums et d'arômes Givaudan GIVN.S grimpe de 6,4% après avoir annoncé une croissance organique de son chiffre d'affaires nettement supérieure aux attentes pour le troisième trimestre.

Le moral est sombre parmi les entreprises du secteur des semi-conducteurs, qui enregistrent un net recul à l'ouverture, dans le sillage de leurs homologues de Wall Street la veille. Aux craintes liées aux dépenses colossales du secteur dans la course à l'IA s'ajoute la concurrence croissante des rivaux chinois, en particulier CXMT.

ASMI ASMI.AS perd 3,6%, ASML ASML.AS 3,2% et Besi

BESI.AS 2,5% à Amsterdam, tandis qu'Infineon IFXGn.DE abandonne 4,4% à Francfort et SOIT.PA et STMicroelectronics

STMPA.PA reculent de plus de 4% à Paris.

Le compartiment technologique du Stoxx .SX8P affiche une baisse de 1,78%.

Les Bourses asiatiques ont également connu mardi une forte vague de ventes touchant les fabricants de puces, le titre Samsung 005930.KS ayant reculé de 8% et celui de SK Hynix

000660.KS de 10%.

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|