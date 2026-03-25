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L'Europe ouvre dans le vert, espoirs d'un plan de paix au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 09:27

Les principales Bourses européennes évoluent en nette hausse mercredi en début de séance, portées par l'espoir d'une détente au Moyen-Orient, après que plusieurs médias ont rapporté que les États-Unis auraient présenté à l'Iran un plan visant à mettre fin à la guerre.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 1,51% à 7.861,11 points vers 08h17 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,78% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,93%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,67%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 1,45% et le Stoxx 600 .STOXX de 1,42%.

Les informations selon lesquelles les États-Unis auraient présenté à l'Iran un plan visant à mettre fin à la guerre sont bien accueillies par les investisseurs, qui souhaitent voir ce conflit prendre afin d'éloigner le spectre de l'inflation.

Le président américain Donald Trump a pour sa part fait état de progrès dans les négociations qu'il dit en cours entre les Etats-Unis et l'Iran.

La situation reste toutefois volatile, Téhéran ayant une nouvelle fois démenti l'existence de pourparlers directs avec Washington, tandis qu'Israël et l'Iran poursuivent mercredi leurs frappes aériennes respectives.

L'incertitude quant à la reprise de la navigation dans le détroit d'Ormuz et des exportations de pétrole depuis le golfe Persique, ainsi que les signes indiquant que la remontée des prix du pétrole commence déjà à entraîner des répercussions économiques, pourraient toutefois tempérer la réaction des marchés face aux annonces retentissantes de Donald Trump.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, doit prendre la parole ce mercredi matin lors d'une conférence à Francfort, et ses déclarations seront suivies avec beaucoup d'attention, les investisseurs craignant que les banques centrales n'adoptent une politique monétaire plus restrictive.

Aux valeurs, Orange ORAN.PA perd 1,25% après avoir annoncé mercredi des négociations exclusives avec le fonds Verdoso en vue d'un projet de cession de Globecast, son activité de services médias.

Les valeurs énergétiques souffrent avec le recul des prix du pétrole, TotalEnergies TTEF.PA évoluant en légère baisse dans les premiers échanges.

Ailleurs en Europe, le site de vente en ligne de vêtements Asos ASOS.L grimpe de 9% après une hausse de près de 50% de son bénéfice de base ajusté au premier semestre.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ASOS
241,250 GBX LSE +13,80%
CAC 40
7 851,15 Pts Euronext Paris +1,38%
DAX
23 044,05 Pts XETRA +1,80%
EURO STOXX 50
5 676,78 Pts DJ STOXX +1,71%
FTSE 100
10 067,10 Pts FTSE Indices +1,02%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
Pts FTSE Indices 0,00%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
ORANGE
16,9400 EUR Euronext Paris -1,51%
Pétrole Brent
98,65 USD Ice Europ -1,26%
Pétrole WTI
87,45 USD Ice Europ -1,16%
STOXX Europe 600
587,91 Pts DJ STOXX +1,49%
TOTALENERGIES
77,2100 EUR Euronext Paris 0,00%
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