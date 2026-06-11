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L'Europe ouvre dans le vert, en attendant la BCE
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 09:43

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le vert en début de séance jeudi, les investisseurs anticipant une "hausse préventive" ​des taux directeurs de la BCE dans la journée, tandis que de nouvelles frappes au Moyen-Orient et une obstruction du détroit d'Ormuz ne font pas réagir ​le pétrole.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 8.198,84 points vers 07h22 GMT. À Francfort, le ​Dax avance de 0,03% tandis qu'à Londres, ⁠le FTSE 100 prend 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,61%, le FTSEurofirst ‌300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Au Moyen-Orient, les États-Unis ont bombardé de multiples cibles en Iran au cours ​de la nuit de ‌mercredi à jeudi, a dit l'armée américaine, tandis que le ⁠président américain Donald Trump a menacé d'intensifier cette campagne si Téhéran ne signait pas d'accord de paix.

L'état-major de l'armée iranienne a également annoncé jeudi l'interruption totale ⁠du détroit d'Ormuz, ‌menaçant de tirer contre tout navire tentant de franchir le détroit ⁠d'Ormuz, alors que quelques bâtiments parvenaient à transiter jusqu'alors.

Les cours du pétrole ‌restent toutefois presque indifférents à ces derniers développements au Moyen-Orient, le ⁠Brent avançant de 0,08% à 93,17 dollars le baril ⁠et le brut léger ‌américain (West Texas Intermediate, WTI) grappillant 0,26% à 90,26 dollars.

Plus tard dans la journée, ​les opérateurs se tourneront vers la ‌Banque centrale européenne (BCE) qui devrait procéder à ce que les analystes et les investisseurs qualifient de "hausse préventive" ​des taux directeurs de 25 points de base, alors que Francfort s'efforce d'endiguer une inflation galopante face à la flambée des coûts énergétiques provoquée ⁠par la guerre en Iran.

Aux valeurs, Hugo Boss bondit de 6,5% et Frasers perd 2,5%, le détaillant britannique ayant lancé la veille une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros sur la marque de mode allemande.

À Paris, Worldline perd 2,5% alors qu'a lieu ce jeudi l'assemblée générale du groupe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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