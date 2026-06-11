L'Europe ouvre dans le vert, en attendant la BCE

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 et des informations sur le cours des actions des sociétés sont affichés sur des écrans suspendus au-dessus de la Bourse de Paris, exploitée par Euronext NV, dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le vert en début de séance jeudi, les investisseurs anticipant une "hausse préventive" ​des taux directeurs de la BCE dans la journée, tandis que de nouvelles frappes au Moyen-Orient et une obstruction du détroit d'Ormuz ne font pas réagir ​le pétrole.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,45% à 8.198,84 points vers 07h22 GMT. À Francfort, le ​Dax avance de 0,03% tandis qu'à Londres, ⁠le FTSE 100 prend 0,46%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,61%, le FTSEurofirst ‌300 de 0,46% et le Stoxx 600 de 0,38%.

Au Moyen-Orient, les États-Unis ont bombardé de multiples cibles en Iran au cours ​de la nuit de ‌mercredi à jeudi, a dit l'armée américaine, tandis que le ⁠président américain Donald Trump a menacé d'intensifier cette campagne si Téhéran ne signait pas d'accord de paix.

L'état-major de l'armée iranienne a également annoncé jeudi l'interruption totale ⁠du détroit d'Ormuz, ‌menaçant de tirer contre tout navire tentant de franchir le détroit ⁠d'Ormuz, alors que quelques bâtiments parvenaient à transiter jusqu'alors.

Les cours du pétrole ‌restent toutefois presque indifférents à ces derniers développements au Moyen-Orient, le ⁠Brent avançant de 0,08% à 93,17 dollars le baril ⁠et le brut léger ‌américain (West Texas Intermediate, WTI) grappillant 0,26% à 90,26 dollars.

Plus tard dans la journée, ​les opérateurs se tourneront vers la ‌Banque centrale européenne (BCE) qui devrait procéder à ce que les analystes et les investisseurs qualifient de "hausse préventive" ​des taux directeurs de 25 points de base, alors que Francfort s'efforce d'endiguer une inflation galopante face à la flambée des coûts énergétiques provoquée ⁠par la guerre en Iran.

Aux valeurs, Hugo Boss bondit de 6,5% et Frasers perd 2,5%, le détaillant britannique ayant lancé la veille une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros sur la marque de mode allemande.

À Paris, Worldline perd 2,5% alors qu'a lieu ce jeudi l'assemblée générale du groupe.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)