L'Europe ouvre dans le vert avec le recul des prix de l'énergie

Les principales Bourses européennes regagnent du terrain vendredi en début de séance, aidées par une légère baisse des prix de l'énergie, même si le moral reste affecté par les craintes inflationnistes liées au Moyen-Orient et leurs répercussions sur la politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,85% à 7.873,96 points vers 08h22 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,27% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,47%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 1,18%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,85% et le Stoxx 600 .STOXX avance de 0,83%.

Les prix de l'énergie reculent légèrement vendredi, offrant un répit aux marchés d'action après une séance difficile jeudi, où le Brent a atteint 119 dollars le baril et les cours du gaz naturel ont bondi de plus de 30% en Europe, dans un contexte d'attaques contre des installations énergétiques stratégiques en Iran et dans la région du Golfe.

Une série de déclarations, notamment un communiqué commun de plusieurs pays européens, du Canada et du Japon, concernant la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, a quelque peu apaisé l'agitation qui a régné lors des deux dernières sessions, sans pour autant dissiper les inquiétudes qui pèsent sur l'inflation et la croissance.

La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu jeudi ses trois taux directeurs à leur niveau actuel, tout en avertissant que le conflit assombrissait les perspectives en termes de croissance et d'inflation dans la zone euro.

Selon des sources, Francfort pourrait même commencer à discuter d'un relèvement de ses taux directeurs dès le mois d'avril et éventuellement resserrer sa politique monétaire lors de la réunion de juin.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et Barclays prévoient désormais que Francfort relèvera ses taux d'intérêt en 2026, marquant un revirement radical par rapport à leurs prévisions précédentes, qui tablaient sur un statu quo.

François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, a dit vendredi que Francfort a la capacité d'agir "quand ce sera nécessaire et autant que nécessaire" face aux pressions inflationnistes, ajoutant que les dernières nouvelles allaient vers "un conflit plus long, plus intense".

Aux valeurs, Unilever ULVR.L , qui a annoncé vendredi être en discussions avec la société américaine McCormick & Company

MKC.N en vue de lui vendre son activité agroalimentaire, prend 1% dans les premiers échanges.

Le fabricant allemand de puces IFXGn.DE gagne plus de 5% après JP Morgan a relevé sa recommandation à "surpondérer", estimant qu'il sera l'un des principaux bénéficiaires de la croissance de la demande en semi-conducteurs destinés à l'intelligence artificielle.

Au niveau sectoriel, les valeurs liées aux voyages .SXTP se distinguent avec un gain de 1,61%, soulagées par le recul des prix du pétrole, tandis que le secteur énergétique .SXEP est le seul compartiment du Stoxx 600 dans le rouge.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)