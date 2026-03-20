Prix du gaz : une hausse des factures est à prévoir, mais "pas gigantesque", selon Emmanuelle Wargon

La présidente de la CRE estime la hausse à environ 15%.

Emmanuelle Wargon à Paris, le 8 novembre 2022. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La hausse à prévoir en mai sur la facture de gaz des français à cause de la guerre au Moyen-Orient ne devrait pas être "gigantesque", a estimé vendredi 20 mars la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) Emmanuelle Wargon.

Pour les ménages dont le contrat est indexé sur les cours mondiaux du gaz, les tarifs évoluent avec un décalage d'environ deux mois: les prix de mars se répercuteront donc en mai, a rappelé Emmanuelle Wargon sur RMC . La hausse ne sera "pas gigantesque", car "mai, ce n'est pas la saison du chauffage" , a souligné Mme Wargon, rappelant que "quand on se chauffe au gaz, les deux tiers de la facture, c'est le chauffage lui-même".

Interrogée sur une possible augmentation d'environ 15%, la présidente de la CRE a répondu que cela serait "dans cette zone-là", tout en relevant que cette hausse porterait sur un volume de consommation relativement faible.

En revanche, "si les prix du gaz sont toujours élevés au moment où il recommence à faire froid et donc si ça s'accumule sur toute l'année", l'impact sera plus significatif, a-t-elle dit.

Pas d'impact sur l'électricité

Emmanuelle Wargon a par ailleurs assuré que la hausse du prix du gaz n'aura pas d'effet sur le prix de l'électricité, comme cela s'était produit en 2022 après le déclenchement de la guerre en Ukraine.

"On dépend du gaz pour l'électricité seulement si on n'en produit pas assez", a-t-elle expliqué. "En ce moment, on a beaucoup d'électricité nucléaire , les centrales nucléaires d'EDF tournent à plein, on a aussi beaucoup d'électricité renouvelable et ça nous suffit", a-t-elle ajouté.

Les attaques de plusieurs infrastructures clés au Moyen-Orient, dont plusieurs raffineries, ont propulsé jeudi le cours du TTF néerlandais, référence européenne du gaz, à +35%, un niveau jamais vu depuis janvier 2023, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022.

L'envolée s'est calmée en fin de journée jeudi, le mégawattheure de gaz grimpant alors de 13,15%, à 61,85 euros.