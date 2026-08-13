L'Europe ouvre dans le vert après l'inflation US, accalmie sur le pétrole

Le logo d'Euronext, opérateur boursier, est visible sur un immeuble du quartier financier de La Défense, à Courbevoie
Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance, les dernières données sur l'inflation américaine ayant rassuré les investisseurs sur la trajectoire de taux de la Fed et relancé l'appétit pour le risque, tandis que les cours du pétrole reprennent leur souffle après plusieurs séances à la hausse.
À Paris, le CAC 40 gagne 0,23% à 8.695,40 points vers 07h15 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,41% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,31%.
L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 en hausse de 0,14%.
Les chiffres conformes aux attentes de l'inflation américaine mercredi ont tempéré les arguments en faveur d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), les opérateurs tablant désormais sur une probabilité de 40% d'un relèvement lors de sa réunion des 15-16 septembre.
Les données des prix à la production (PPI) américains, dont la publication est prévue à 12h30 GMT, devraient compléter le tableau et achever d'affiner les perspectives.
Dans le même temps, malgré l'absence d'avancées tangibles sur le plan diplomatique au Moyen-Orient, la hausse des prix du pétrole s'accorde un répit après plusieurs jours de remontée, soutenant également l'appétit pour le risque.
Aux valeurs, le groupe de transport maritime Maersk bondit de 8,7% après avoir surpassé les attentes sur son bénéfice et relevé ses perspectives, le conflit au Moyen-Orient ayant notamment dopé les frais de transport.
Valneva recule de 3% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires en baisse au premier semestre, tandis que la perte opérationnelle du laboratoire français s'est creusée.
Le joailler danois Pandora gagne 4,5% après avoir relevé mercredi ses perspectives annuelles et le groupe de paiements néerlandais Adyen bondit de 9,6%, également après avoir relevé sa prévision de croissance.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)
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