L'Europe ouvre dans le vert après l'inflation US, accalmie sur le pétrole

Le logo d'Euronext, opérateur boursier, est visible sur un immeuble du quartier financier de La Défense, à Courbevoie

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le vert en début de séance, les dernières données sur l'inflation ​américaine ayant rassuré les investisseurs sur la trajectoire de taux de la Fed et relancé l'appétit pour le risque, tandis que les cours du pétrole ​reprennent leur souffle après plusieurs séances à la hausse.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,23% à ​8.695,40 points vers 07h15 GMT. A Francfort, ⁠le Dax avance de 0,41% et à Londres, le FTSE 100 ‌cède 0,31%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 en hausse ​de 0,14%.

Les chiffres conformes ‌aux attentes de l'inflation américaine mercredi ont tempéré les arguments ⁠en faveur d'une hausse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed), les opérateurs tablant désormais sur une probabilité de 40% d'un relèvement lors ⁠de sa réunion des ‌15-16 septembre.

Les données des prix à la production (PPI) américains, dont ⁠la publication est prévue à 12h30 GMT, devraient compléter le tableau ‌et achever d'affiner les perspectives.

Dans le même temps, malgré l'absence ⁠d'avancées tangibles sur le plan diplomatique au Moyen-Orient, la hausse ⁠des prix du ‌pétrole s'accorde un répit après plusieurs jours de remontée, soutenant également l'appétit pour ​le risque.

Aux valeurs, le groupe de ‌transport maritime Maersk bondit de 8,7% après avoir surpassé les attentes sur son bénéfice et relevé ​ses perspectives, le conflit au Moyen-Orient ayant notamment dopé les frais de transport.

Valneva recule de 3% après avoir fait état d'un chiffre ⁠d'affaires en baisse au premier semestre, tandis que la perte opérationnelle du laboratoire français s'est creusée.

Le joailler danois Pandora gagne 4,5% après avoir relevé mercredi ses perspectives annuelles et le groupe de paiements néerlandais Adyen bondit de 9,6%, également après avoir relevé sa prévision de croissance.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité ​par Benoit Van Overstraeten)