L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions sur les marchés.

L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du spectre d'un éventuel conflit entre Washington et Téhéran ainsi que de solides publications de résultats d'entreprises contribuent à soutenir le sentiment haussier.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,57% à 8.227,96 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,27% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,96%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 s'adjuge 0,83% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,75%, pour toucher un record.

Aux valeurs, Amundi AMUN.PA grimpe de 4,65% après avoir fait état d'une collecte supérieure aux attentes au quatrième trimestre.

A l'inverse, Publicis PUBP.PA recule de 5,1%, lanterne rouge du CAC 40, après la publication de ses résultats trimestriels.

Le secteur des ressources de base .SXPP signe la meilleure performance sectorielle en Europe, avec un gain de plus de 2%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)