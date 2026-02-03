 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:38

Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions sur les marchés.

L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du spectre d'un éventuel conflit entre Washington et Téhéran ainsi que de solides publications de résultats d'entreprises contribuent à soutenir le sentiment haussier.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,57% à 8.227,96 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,27% et à Francfort, le Dax .GDAXI avance de 1,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,96%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 s'adjuge 0,83% et le Stoxx 600

.STOXX progresse de 0,75%, pour toucher un record.

Aux valeurs, Amundi AMUN.PA grimpe de 4,65% après avoir fait état d'une collecte supérieure aux attentes au quatrième trimestre.

A l'inverse, Publicis PUBP.PA recule de 5,1%, lanterne rouge du CAC 40, après la publication de ses résultats trimestriels.

Le secteur des ressources de base .SXPP signe la meilleure performance sectorielle en Europe, avec un gain de plus de 2%.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

AMUNDI
81,3500 EUR Euronext Paris +5,17%
CAC 40
8 226,01 Pts Euronext Paris +0,55%
DAX
25 085,26 Pts XETRA +1,16%
EURO STOXX 50
6 067,73 Pts DJ STOXX +1,00%
FTSE 100
10 364,63 Pts FTSE Indices +0,22%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
PUBLICIS GROUPE
80,7600 EUR Euronext Paris -6,51%
Pétrole Brent
65,62 USD Ice Europ -1,04%
Pétrole WTI
61,56 USD Ice Europ -0,53%
STOXX Europe 600
621,95 Pts DJ STOXX +0,75%
STOXX Europe 600 Basic Resources
776,71 Pts DJ STOXX +2,69%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    Ipsen : Correction technique anticipée (Z16FS)
    information fournie par Zonebourse 03.02.2026 09:52 

    (Zonebourse.com) Le titre est en situation de surachat, à proximité d'une résistance court terme située à 139.4 EUR. Le timing est adéquat pour se placer vendeur sur Ipsen en anticipant des prises de bénéfices en direction des 127.5 EUR. On utilisera le turbo PUT ... Lire la suite

  • Jean-Luc Felix (au centre) et Sylvie Felix (à gauche), les parents du Français Tom Felix, accusé de détention et trafic de stupéfiants en Malaisie, s'entretiennent avec un avocat à la Haute Cour d'Alor Setar, le 16 juin 2025 ( AFP / Hakim Mustapha )
    Malaisie: jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:48 

    Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et va retrouver la liberté après plus de 900 jours de détention. Agé de 34 ans, cet ancien cadre ... Lire la suite

  • Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs ( AFP / Philippe LOPEZ )
    Elevages bovins: les seuils de déclaration environnementale relevés
    information fournie par AFP 03.02.2026 09:46 

    Le gouvernement a relevé mardi les seuils à partir desquels les élevages bovins doivent s'enregistrer auprès des autorités et non simplement se déclarer, une mesure de simplification attendue de longue date par les éleveurs. Les installations de nouveaux élevages ... Lire la suite

  • Logo de la bourse Euronext près de Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, apaisement des tensions
    information fournie par Reuters 03.02.2026 09:43 

    Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mardi ‍en début de séance, le rebond des métaux précieux favorisant un apaisement généralisé des tensions ‌sur les marchés. L'annonce d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Inde, l'éloignement du ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank