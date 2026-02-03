Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande de médicaments

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails sur le contexte et les revenus)

Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, la demande soutenue pour des médicaments plus anciens tels que l'anticoagulant Eliquisayant permis de compenser la baisse des ventes de ses produits COVID.

Ces résultats positifs interviennent alors que Pfizer fait face à une baisse de la demande pour ses produits COVID-19 et à l'expiration prochaine des brevets de plusieurs de ses anciens médicaments, ce qui permettra à des génériques moins chers d'entrer sur le marché.

Pfizer a déjà prévenu des défis auxquels elle s'attend au cours des prochaines années et a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de renouer avec la croissance de son chiffre d'affaires avant 2029. L'entreprise mise sur le développement de nouveaux médicaments à succès, y compris des médicaments contre l'obésité acquis dans le cadre de récentes transactions, pour contribuer à cette reprise.

La forte demande pour ses médicaments cardiaques et oncologiques a permis de réaliser un chiffre d'affaires total de 17,56 milliards de dollars pour le trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 16,95 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, l'entreprise a déclaré un bénéfice de 66 cents par action, alors que les analystes tablaient sur 57 cents par action.