L'Europe ouvre dans le rouge sillage du repli de la "tech" aux USA et en Asie

Les principales Bourses européennes repartent à la baisse mardi à l'ouverture dans un contexte d'attentisme et de prises de bénéfices marqués, notamment dans le secteur des nouvelles technologies, en l'absence de nouveaux catalyseurs.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,71% à 8.340,31 points vers 07h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,43% et à Francfort, le Dax .GDAXI abandonne 1,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E reflue de 0,59% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,97%. Le Stoxx 600 .STOXX fléchit de 0,46%, pratiquement tous ses grands compartiments étant dans le rouge.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,53% pour le Dow Jones .DJI , de 1,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 2,21% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance en ordre dispersé, marquée par un plongeon de la "tech" avant les résultats mercredi de Micron Technology MU.O .

Les marchés américains attendent par ailleurs jeudi l'indicateur PCE des prix, mesure préférée de l'inflation par la Réserve fédérale américaine (Fed), alors que Bank of America et Deutsche Bank prévoient actuellement des relèvements des taux de la banque centrale cette année.

"Le principal facteur qui influence le marché actuellement est un changement assez radical des attentes, désormais plus restrictives, après les déclarations de (Kevin) Warsh et l'évolution du 'dot plot' la semaine dernière", relève Zachary Griffiths, stratège chez CreditSights.

Ces anticipations de hausses de taux ont pesé lundi sur les actions à Wall Street et dans les échanges en Asie avec notamment un plongeon de près de 10% de l'indice de référence Kospi .KS11 en Corée du Sud. Les investisseurs ont préféré prendre leurs bénéfices après les récentes fortes hausses des actions des fabricants de puces, le secteur technologique étant par ailleurs dépendant d'une politique monétaire accommodante.

L'impact de l'inflation en Europe sera également intéressant à observer dans les indices PMI en Europe mesurant l'activité des entreprises prévus dans la journée.

Sur le plan géopolitique, les Etats-Unis ont levé lundi leurs sanctions sur le pétrole iranien pour une durée de 60 jours, ce qui fait refluer de nouveau les cours du brut, nettement sous la barre des 80 dollars le baril.

Aux valeurs, dans le sillage de la chute des titres "tech" en Asie et aux Etats-Unis, Infineon IFXGn.DE (-4,436%), STMicro STMPA.PA (-5,0%) et Aixtron AIXGn.DE (-4,83%) sont à la baisse.

Brenntag BNRGn.DE profite du relèvement de ses prévisions à moyen terme, tandis que le groupe d'énergie RWE RWEG.DE (-1,94%) est dans le rouge après une levée de fonds destinée à financer une opération visant à accroître sa participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion.

Heineken HEIO.AS (+1,09%) est recherché après l'annonce par le brasseur de la nomination de Rafael Oliveira au poste de PDG.

Renault RENA.PA , Stellantis STLAM.MI et Volkswagen

VOWG.DE abandonnent de 1,83% à 4,3%, les constructeurs automobiles européens historiques ayant encore perdu du terrain en mai en Europe au profit des marques chinoises, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|