France: le recul de l'activité du secteur privé marque le pas en juin (PMI)

( AFP / ANGELA WEISS )

L'activité du secteur privé en France s'est encore contractée en juin pour le sixième mois consécutif mais moins fortement qu'auparavant, après avoir connu sa plus forte contraction le mois précédent depuis janvier 2025, selon l'indice PMI composite publié mardi par l'agence S&P Global.

L'indice mesurant l'activité est remonté à 47,6 en juin, après 44,9 en mai, son plus haut niveau depuis deux mois. Un indice inférieur à 50 signale une baisse de l'activité en comparaison avec le mois précédent.

L'indice "continue toutefois de signaler une conjoncture économique fragile dans la deuxième économie de la zone euro, la nette intensification des tensions inflationnistes depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient ayant érodé le pouvoir d'achat et pesé sur la demande", a relevé Joe Hayes, économiste à S&P Global Market Intelligence.

Le ralentissement de la contraction traduit une légère amélioration par rapport au mois précédent, l'activité reculant à un rythme moins élevé qu'auparavant, qu'il s'agisse du secteur manufacturier ou de celui des services.

Parmi les points positifs, "l'emploi s'est quasiment stabilisé, la confiance des entreprises s'est renforcée pour la première fois depuis janvier, et les tensions sur les coûts se sont apaisées", relève S&P Global qui note aussi un "ralentissement de l'inflation des prix".

Mais cette tendance favorable n'a pas été suffisante pour stimuler la demande avec une baisse marquée du volume de nouvelles affaires par rapport au mois précédent et pour le septième mois consécutif, selon S&P Global.

Les entrepreneurs l'attribuent à un "marché morose, à des excédents de stocks chez les clients, et à une réticence de ces derniers à s'engager dans de nouveaux projets".

Le recul de l'activité a aussi marqué le pas dans les services, avec des réponses de chefs d'entreprises signalant un "léger rebond" des nouvelles affaires chez leurs clients dans le secteur.

A l'international, l'environnement reste "très défavorable", avec un recul marqué des ventes à l'exportation au mois de juin. Mais les données en juin laissent entrevoir une première amélioration des perspectives d'activités à douze mois depuis janvier.

Selon les réponses des entreprises, ces dernières tablent sur une hausse prochaine de leurs ventes, bien que l'optimisme ne soit pas de mise, en particulier en raison du niveau élevé des prix des carburants, de la guerre au Moyen-Orient notamment.