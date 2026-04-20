L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient

Les principales Bourses européennes évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 1,08%, tandis que le Dax

.GDAXI de Francfort recule de 1,25% et le FTSE 100 .FTSE londonien cède 0,35%.

Le moral des opérateurs a pris un coup dur au cours d'un week-end mouvementé qui a remis au premier plan les craintes inflationnistes liées au conflit au Moyen-Orient après plusieurs séances d'accalmie.

La réouverture du détroit d'Ormuz par l'Iran n'a duré que quelques heures, anéantissant l'enthousiasme suscité sur les marchés par l'annonce vendredi dernier, qui avait fait passer les prix du pétrole Brent sous la barre des 90 dollars le baril.

La saisie par les États-Unis d'un cargo iranien qui tentait de contourner le blocus américain dans le golfe d'Oman ravive par ailleurs les inquiétudes quant à l'avenir du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran, qui expire dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans ce contexte, les valeurs du secteur de l'énergie du Stoxx 600 se distinguent (+1,53%), profitant de la hausse des prix du pétrole, tandis que le secteur du voyage (-2,17%) et les banques (-1,39%) souffrent dans les premiers échanges.

Le luxe .STXLUXP recule pour sa part de 1,98%, les craintes géopolitiques venant également assombrir les perspectives du secteur.

A Paris, le géant énergétique TotalEnergies TTEF.PA progresse de 2,4%, tandis que les groupes de luxe LVMH

LVMH.PA , Hermès HRMS.PA et Kering PRTP.PA reculent d'environ 2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)