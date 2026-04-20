UniCredit dit pouvoir augmenter le bénéfice de Commerzbank de €600 mlns en 2028

Le logo de la Commerzbank dans une agence de Cologne

UniCredit a déclaré lundi ‌que le bénéfice net de Commerzbank pourrait atteindre 5,1 milliards d'euros ​d'ici 2028 grâce au plan stratégique que la banque italienne prévoit pour son concurrent allemand en cas de fusion.

Premier actionnaire de Commerzbank, UniCredit cherche ​à porter sa participation dans l'établissement bancaire allemand à plus de 30%, ce qui laisserait ​au groupe italien la possibilité de continuer ⁠à acheter des actions de son concurrent l'année prochaine.

UniCredit présenterait "une ‌approche de création de valeur" pour Commerzbank, a déclaré le groupe dirigé par Andrea Orcel, ajoutant que la deuxième banque ​allemande n'était pas ‌suffisamment préparée pour relever les défis futurs et qu'elle ⁠se concentrait trop sur les résultats à court terme.

L'approche d'UniCredit s'est jusqu'ici heurtée à l’opposition de Berlin, ainsi qu'à celle de la direction et ⁠des salariés de ‌Commerzbank, la présidente du directoire du groupe allemand Bettina Orlopp ⁠ayant qualifié le mois dernier la situation d'"étrange" et l'offre du ‌groupe italien de "très basse".

Dans des diapositives publiées sur son ⁠site web en amont d'une conférence téléphonique animée par ⁠Andrea Orcel, UniCredit a ‌indiqué lundi que son plan, intitulé "Commerzbank déverrouillée" ("unlocked") permettrait au groupe allemand d'enregistrer ​un bénéfice net supplémentaire de ‌600 millions d'euros en 2028, venant s'ajouter aux 4,5 milliards d'euros attendus par le consensus.

UniCredit "estime que ​Commerzbank devrait se repositionner pour se préparer à l'avenir en accélérant la croissance de son chiffre d'affaires et en mettant l'accent ⁠sur l'investissement et la transformation", selon un communiqué, la banque allemande disposant d'un "potentiel de croissance et de réduction des risques significatif" au-delà de sa stratégie actuelle.

Commerbank n'a pas souhaité commenter.

(Valentina Za et Cristina Carlevaro; avec la contribution de Linda Pasquini et Tom Sims; version française Augustin Turpin, ​édité par Blandine Hénault)