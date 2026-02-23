 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe ouvre dans le rouge, les nouvelles surtaxes américaines refroidissent le moral
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 09:43

Les traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

Les traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ​ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits "réciproques".

À ​Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 8.495,79 points vers 08h14 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 0,64% et à Londres, le ⁠FTSE 100 cède 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,35%, le ‌FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de de 0,31%.

Si les investisseurs ont salué vendredi la décision de la Cour ​suprême américaine d'invalider les ‌droits de douane imposés par Donald Trump en avril ⁠dernier, le ton devrait être plus sombre lundi, après l'annonce par Washington d'une surtaxe mondiale de 10% sur les importations, rapidement portée à 15% au cours ⁠du week-end, qui ‌fait resurgir le spectre de la guerre commerciale.

Les investisseurs s'interrogent ⁠surtout sur l'avenir les accords commerciaux conclus au cours de l'année dernière ‌entre les États-Unis et plusieurs partenaires, dont l'Union européenne (UE), qui a ⁠dit dimanche ne pas accepter de nouvelles taxes.

Sur le ⁠front de l'actualité des ‌entreprises, le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard recule de plus de ​3% après que Deutsche Bank a abaissé ‌sa recommandation sur la valeur à "vendre", citant la surperformance récente de son action et de perspectives ​de croissance incertaines. Son rival Rémy Cointreau cède aussi d'environ 3% dans les premiers échanges.

À Paris également, Exosens perd 1,95% après avoir publié ⁠les résultats de son exercice 2025.

Les opérateurs attendent par ailleurs ce lundi un discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE) lors d'une conférence à Washington, qui sera très surveillé dans un contexte de doutes quant à son mandat à la tête de l'institut de Francfort.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Pétrole Brent
71,41 USD Ice Europ -0,38%
Pétrole WTI
66,18 USD Ice Europ -0,27%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

2 commentaires

  • 11:08

    super Trump j' adore le type , il baisse pas le froc ! contrairement a l'europe qui nous met des taxes a tous les niveaux les geux pleurent

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des jumelles de vision nocturne. Exosens fournit les tubes des JVN. (Crédit: / Adobe Stock)
    Exosens double son résultat net, relève ses ambitions et... recule nettement à Paris
    information fournie par Zonebourse 23.02.2026 11:10 

    Le spécialiste de l'optronique a achevé l'exercice 2025 sur des résultats en forte progression, tirés par une dynamique soutenue dans la défense et la surveillance. La société dépasse déjà ses objectifs initiaux et prévoit une nouvelle accélération de sa trajectoire ... Lire la suite

  • ( AFP / LOIC VENANCE )
    Emeis sort de son plan de sauvegarde accélérée, quatre ans après le scandale Orpea
    information fournie par Boursorama avec AFP 23.02.2026 11:04 

    Emeis (ex-Orpea), le géant privé des Ehpad et cliniques en santé mentale, a annoncé lundi être sorti de son plan de sauvegarde accélérée, signe de la "normalisation" de la situation du groupe, quatre ans après le scandale né de révélations sur les pratiques de ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 23.02.2026 10:59 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,33% pour le Nasdaq .IXIC : * MICROSOFT

  • WAVESTONE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    WAVESTONE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.02.2026 10:51 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank