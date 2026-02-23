L'Europe ouvre dans le rouge, les nouvelles surtaxes américaines refroidissent le moral

Les traders travaillent chez CMC Markets dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes sont ‌dans le rouge lundi en début de séance, le président américain Donald Trump ​ayant annoncé une surtaxe mondiale de 15% sur les importations en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler ses droits de douane dits "réciproques".

À ​Paris, le CAC 40 perd 0,23% à 8.495,79 points vers 08h14 GMT. À Francfort, le Dax recule ​de 0,64% et à Londres, le ⁠FTSE 100 cède 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,35%, le ‌FTSEurofirst 300 de 0,28% et le Stoxx 600 de de 0,31%.

Si les investisseurs ont salué vendredi la décision de la Cour ​suprême américaine d'invalider les ‌droits de douane imposés par Donald Trump en avril ⁠dernier, le ton devrait être plus sombre lundi, après l'annonce par Washington d'une surtaxe mondiale de 10% sur les importations, rapidement portée à 15% au cours ⁠du week-end, qui ‌fait resurgir le spectre de la guerre commerciale.

Les investisseurs s'interrogent ⁠surtout sur l'avenir les accords commerciaux conclus au cours de l'année dernière ‌entre les États-Unis et plusieurs partenaires, dont l'Union européenne (UE), qui a ⁠dit dimanche ne pas accepter de nouvelles taxes.

Sur le ⁠front de l'actualité des ‌entreprises, le fabricant français de spiritueux Pernod Ricard recule de plus de ​3% après que Deutsche Bank a abaissé ‌sa recommandation sur la valeur à "vendre", citant la surperformance récente de son action et de perspectives ​de croissance incertaines. Son rival Rémy Cointreau cède aussi d'environ 3% dans les premiers échanges.

À Paris également, Exosens perd 1,95% après avoir publié ⁠les résultats de son exercice 2025.

Les opérateurs attendent par ailleurs ce lundi un discours de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE) lors d'une conférence à Washington, qui sera très surveillé dans un contexte de doutes quant à son mandat à la tête de l'institut de Francfort.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Blandine Hénault)