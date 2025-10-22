L'Europe ouvre dans le rouge, les investisseurs analysent une salve de résultats

Les principales Bourses européennes reculent mercredi en début de séance, à l'exception de Londres, les investisseurs digérant une nouvelle vague de publications de résultats et prenant leurs bénéfices dans un contexte de valorisations élevées des deux côtés de l'Atlantique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,72% à 8.199,00 points vers 07h22 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,28% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,53%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,59%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 perd 0,34% et le Stoxx 600 .STOXX cède 0,29%.

Les marchés d'actions évoluent sur une note prudente en digérant une nouvelle série de résultats, dont les géants français du luxe L'Oréal OREP.PA et Hermès HRMS.PA , qui reculent de 6,4% et 3,9% respectivement dans les premiers échanges, pesant sur le CAC 40.

L'indice vedette parisien avait toutefois atteint un record de clôture mardi à 8.258,86 points, aidé par une combinaison de résultats financiers bien accueillis, le retour d'un certain calme dans la politique française, l'apaisement des craintes commerciales et les anticipations de nouvelles baisses de taux aux États-Unis.

La séance de mercredi devrait être beaucoup plus modérée, les solides résultats trimestriels ne suffisant pas à nourrir l'appétit pour le risque dans un contexte de valorisations élevées et alors que d'autres préoccupations occupent également l'esprit des opérateurs.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi ne pas vouloir d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine qui serait inutile, le refus de la Russie d'accepter un cessez-le-feu immédiat en Ukraine ayant jeté une ombre sur de potentielles négociations.

Les actions européennes du secteur de la défense .SXPARO progressent légèrement (+0,72%) face à ce qui pourrait être un nouveau revers dans la résolution du conflit en Ukraine.

Les investisseurs réagissent également aux données sur l'inflation au Royaume-Uni, qui s'est maintenue à un niveau stable le mois dernier, contrairement aux prévisions, entraînant une baisse de la livre sterling et du rendement du Gilt à 10 ans

GB30YT=RR , qui recule de près de 6 points de base à 4,421%.

Sur le reste de l'actualité des entreprises, Worldline

WLN.PA prend plus de 17% après la publication de ses résultats trimestriels.

Ailleurs en Europe, Barclays BARC.L progresse de 3,24% après avoir annoncé un rachat d'actions et relevé ses perspectives pour l'année.

Adidas ADSGn.DE perd 1,75% malgré avoir relevé ses perspectives annuelles mardi soir.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)