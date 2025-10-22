Hilton abaisse son objectif annuel de RevPAR, la faible demande aux USA pèse

Enseigne d'un hôtel Hilton à Manhattan, New York.

Hilton Worldwide a abaissé mercredi ses prévisions annuelles de revenu par chambre disponible (RevPAR), l'opérateur hôtelier citant une faible demande de voyages aux États-Unis au troisième trimestre.

Le groupe s'attend désormais à ce que le RevPAR, un indicateur crucial pour l'industrie hôtelière, ne progresse que de 1% en 2025, contre une croissance de 2% anticipée précédemment.

La demande de voyages aux États-Unis a été impactée par les craintes des ménages sur un changement de politique douanière, qui pourrait faire grimper le prix des biens et affecter leur pouvoir d'achat.

Le RevPAR de Hilton aux États-Unis a baissé de 2,3% au cours du troisième trimestre.

Le groupe a cependant déclaré attendre un bénéfice ajusté par action compris entre 7,97 et 8,06 dollars (6,83 à 6,91 euros) en 2025, au-dessus de la fourchette de 7,83 à 8 dollars par action précédemment anticipée.

