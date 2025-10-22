Uber rebaptise "vert" en "électrique" et offre aux chauffeurs américains 4 000 dollars pour passer aux VE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N a annoncé mercredi qu'il rebaptisait son service "Uber Green" en "Uber Electric" et qu'il lançait un programme de subventions de 4 000 dollars pour les chauffeurs, dans le cadre des efforts déployés par le géant du covoiturage pour parvenir à des trajets sans émissions d'ici à 2040.

Les nouvelles subventions, baptisées "Go Electric", offriront aux chauffeurs éligibles 4 000 dollars pour acheter des VE neufs ou d'occasion dans des États tels que la Californie, New York, le Colorado et le Massachusetts.

Ce programme pourrait s'avérer crucial pour atteindre les objectifs climatiques d'Uber et sa compétitivité dans la course à la mobilité verte, car il peut être combiné à d'autres remises et incitations au niveau des États, ce qui permettrait de réduire de plusieurs milliers de dollars le prix d'achat , même si l'incitation fiscale fédérale arrive à son terme.

Un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars pour l'achat de nouveaux véhicules électriques, mis en place sous le mandat du président Joe Biden, a expiré le mois dernier, rendant les VE plus coûteux pour les acheteurs.

Au début de l'année, Uber a fait passer son service Uber Green aux États-Unis à un modèle entièrement électrique, s'éloignant ainsi du mélange de véhicules hybrides et entièrement électriques.

Uber a déclaré que plus de 200 000 véhicules électriques étaient désormais présents sur sa plateforme dans le monde entier, et que les conducteurs aux États-Unis, au Canada et en Europe passaient à l'électrique jusqu'à cinq fois plus vite que les autres automobilistes. Un passager sur quatre a déclaré que sa première expérience avec un véhicule électrique s'était faite par l'intermédiaire d'Uber, a indiqué la société.

À l'occasion de ce changement de marque, Uber offrira à ses utilisateurs une réduction de 20 % sur leur prochain trajet en véhicule électrique.

Uber étend également à 25 pays sa fonction d'appariement des véhicules en fonction de leur batterie, afin d'atténuer l'"angoisse de l'autonomie" des conducteurs, qui craignent qu'un véhicule électrique ne se décharge avant d'atteindre une station de recharge ou d'avoir terminé son trajet.