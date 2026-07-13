L'Europe ouvre dans le rouge, le détroit d'Ormuz dans le viseur

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance lundi, l'annonce d'une nouvelle fermeture du détroit d'Ormuz entraînant le retour de craintes inflationnistes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,23% à 8.320,20 points vers 07h25 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,08%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,21% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,20%.

Alors que la saison des résultats trimestriels démarre, les investisseurs restent préoccupés par la situation au Moyen-Orient, face à un regain de tensions laissant peser de nouvelles craintes inflationnistes chez les investisseurs.

Tandis que le président américain Donald Trump avait déjà déclaré mercredi que le cessez-le-feu conclu en juin avec Téhéran ne tenait plus, l'Iran a annoncé dimanche fermer de nouveau le détroit d'Ormuz.

L'étranglement de cette artère vitale de l'approvisionnement mondial en énergie fossile engendre une reprise à la hausse des cours pétroliers, le Brent LCOc1 prenant 3,76% à 78,87 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avançant de 3,71% à 74,06 dollars.

Les forces américaines ont mené dimanche une nouvelle vague de frappes contre l'Iran, touchant des dizaines de cibles dans diverses localités, a indiqué le Commandement central. Les Gardiens de la révolution iraniens ont déclaré lundi avoir attaqué des bases militaires américaines au Koweït et à Bahreïn.

Aux valeurs, Akzo Nobel AKZO.AS gagne près de 4% après que le groupe japonais Nippon Paint 4612.T a annoncé lundi proposer une offre de rachat de l'activité peinture du groupe néerlandais pour 7,5 milliards d'euros.

Le compartiment technologique .SX8P recule de 1,4%, dans le sillage des valeurs des semi-conducteurs asiatiques, en dépit des ventes record de TSMC 2330.TW .

Le plus grand fabricant mondial de puces en sous-traitance a fait état lundi d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre en hausse de 36% par rapport à l'année précédente, atteignant un niveau record porté par l'engouement croissant pour l'intelligence artificielle.

À contre-courant, le tiroir des énergies fossiles .SXEP progresse de 1,4%, TotalEnergies TTEF.PA se hissant en tête du CAC 40 avec un gain de 2,2%, tiré par la hausse des cours pétroliers.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|