L'Europe ouvre dans le rouge, l'incertitude commerciale pèse
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 10:12

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes évoluent ‌en légère baisse en début de séance mardi, les investisseurs restant prudents face ​aux tensions commerciales et analysant une nouvelle série de résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 8.480,06 points vers 08h03 GMT. À Francfort, ​le Dax recule de 0,11% et à Londres, le FTSE 100 cède 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 est ​en baisse de 0,17%, le FTSEurofirst 300 ⁠perd 0,22% et le Stoxx 600 recule de 0,18%.

L'incertitude commerciale pénalise ‌mardi les marchés d'actions, alors que le président américain Donald Trump, furieux de la décision de la Cour suprême d'annuler ses ​droits de douane, a ‌imposé de nouvelles surtaxes de 15% sur les importations ⁠et menace ses partenaires de nouvelles mesures tarifaires.

Les investisseurs cherchent avant tout à connaître l'impact des annonces sur les accords commerciaux bilatéraux en vigueur, et ⁠seront très attentifs ‌mardi soir au discours annuel sur l'état de l'Union que doit ⁠prononcer le locataire de la Maison blanche.

En attendant, le marché examine ‌une série de résultats d'entreprises publiés avant l'ouverture des Bourses.

À Paris, ⁠le spécialiste des titres-restaurant Edenred, qui a dépassé ses ⁠objectifs en 2025, grimpe ‌de 8,5%.

L'équipementier automobile Forvia, qui a publié mardi des résultats annuels et ses ​perspectives à moyen-terme, avance de 2,3%, ‌un gain qui intervient toutefois au lendemain d'une séance difficile pour l'action après les prévisions décevantes ​de sa filiale Hella.

Solvay prend près de 3% dans les premiers échanges, le groupe chimique belge ayant annoncé mardi anticiper un Ebitda ⁠sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026.

Ailleurs en Europe, Novo Nordisk reste sous pression (-2,25%) après avoir chuté de plus de 16% la veille, son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, s'étant révélé moins efficace que le tirzepatide de l'Américain Eli Lilly lors d'un essai comparatif direct.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Augustin Turpin)

