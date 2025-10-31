L'Europe ouvre dans le rouge après la BCE et la "tech"

Les principales Bourses européennes sont dans le rouge en début de séance vendredi au terme d'une semaine marquée par les résultats contrastés des géants technologiques américains et les politiques monétaires des banques centrales des deux côtés de l'Atlantique.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,04% à 8.159,38 points vers 08h08 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,22% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,09% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,06%.

Les propos modérés sur les baisses des taux du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell mercredi ont refroidi les espoirs d'une nouvelle baisse des taux directeurs américains en décembre, tandis que la BCE a décidé jeudi de prolonger le statu quo en laissant jeudi son taux de dépôt à 2,0%, sans donner d'indication sur ses futures décisions.

L'inquiétude sur l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle (IA) après les résultats de Meta

META.O et Microsoft MSFT.O mercredi pèsent également sur les échanges en fin de semaine, bien que les chiffres d'Apple et Amazon AMZN.O jeudi aient dressé un tableau plus reluisant des perspectives financières des géants de la "tech".

Aux valeurs, Viridien VIRI.PA bondit de 15% après avoir annoncé jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 27% sur un an et un Ebitda ajusté à +70% au troisième trimestre.

L'assureur SCOR SCOR.PA abandonne 5,3% malgré un résultat net au-dessus des attentes au troisième trimestre vendredi et le géant de la construction Saint-Gobain SGOB.PA abandonne 2,6% après ses résultats.

