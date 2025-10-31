Wall Street: Amazon s'envole de plus de 11% à l'ouverture porté par ses résultats trimestriels

Amazon a dégagé un bénéfice net trimestriel de 21,2 milliards, contre 15,3 milliards au troisième trimestre l'an dernier ( BELGA / JONAS ROOSENS )

L'action du géant américain Amazon décolle vendredi de plus de 11% à la Bourse de New York, après la publication la veille de résultats trimestriels affichant une nette croissance des revenus de l'informatique à distance (cloud).

Vers 13H50 GMT à Wall Street, le titre touchait un record, s'envolant de 11,62%, à 248,76 dollars, soit un gain virtuel de plus de 250 milliards de dollars de capitalisation boursière.

"Amazon est présent sur tous les fronts, avec ses activités de vente au détail, de publicité et de cloud qui affichent toutes une forte croissance", résume Sky Canaves, de eMarketer.

Le géant du commerce et de l'informatique en ligne a porté son chiffre d'affaires à 180,2 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 13% sur un an.

Il prévoit de poursuivre sur sa lancée pour atteindre entre 206 et 213 milliards au prochain trimestre.

Amazon a dégagé un bénéfice net trimestriel de 21,2 milliards contre 15,3 milliards l'an dernier, dopé notamment par un gain comptable exceptionnel avant impôts de 9,5 milliards de dollars, lié à son investissement dans la start-up d'intelligence artificielle (IA) Anthropic, créatrice du modèle Claude et concurrent de ChatGPT.

Le groupe a surtout mis en avant les performances de sa filiale Amazon Web Services (AWS), numéro 1 mondial du cloud, engagée dans une course aux investissements dans l'IA face à ses poursuivants en croissance, Microsoft Azure et Google Cloud.

Compte tenu de la croissance d'AWS, "nous pensons que les investisseurs ont retrouvé confiance dans la capacité (d'Amazon) à conserver une position de leader dans le domaine de l'IA", commente Daniel Ives, de Wedbush.

Jeudi, Meta ( Facebook , Instagram) avait chuté de plus de 11% à la fermeture de la place américaine, plombée par un bénéfice net en chute libre au troisième trimestre et la perspective d'investissements toujours plus massifs dans la course à l'IA générative.

"Une question clé sera de savoir si Amazon prévoit d'augmenter encore ses dépenses d'investissement déjà énormes dans les infrastructures d'IA, compte tenu des récentes annonces de ses concurrents", souligne Sky Canaves.