Wall Street progresse, à nouveau soutenue par la tech

Un opérateur à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évolue en hausse vendredi, profitant d'un regain d'intérêt pour les valeurs technologiques après les résultats d'Amazon et Apple , au lendemain d'une séance de recul en raison de la contreperformance de Meta.

Vers 14H00 GMT, le Dow Jones grappillait 0,11%, l'indice Nasdaq avançait de 0,91% et l'indice élargi S&P 500 gagnait 0,44%.

"C'est incroyable comme l'humeur peut changer" au sein des investisseurs, relève auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Jeudi, la place américaine avait mis en pause sa progression dans le sillage de la chute de Meta. Le propriétaire des réseaux sociaux Facebook , Instagram et WhatsApp avait été sanctionné pour son bénéfice largement en deçà des attentes et ses perspectives d'investissements encore plus massifs pour soutenir sa course à l'intelligence artificielle (IA).

Mais pour cette fin de semaine, les investisseurs "se montrent à nouveau enthousiastes à l'égard des actions technologiques à forte capitalisation", souligne Steve Sosnick.

Les bons résultats du géant américain Amazon n'y sont pas pour rien: l'action de la cinquième plus grande capitalisation mondiale prenait vers 14H00 GMT 11,51% à 248,52 dollars en raison d'une nette croissance des revenus de l'informatique à distance (cloud).

Patrick O'Hare, de Briefing.com, note aussi "un certain soulagement".

A l'exception de Nvidia , les performances financières des "Sept Magnifiques", le surnom donné aux grands noms du secteur technologique, sont désormais connues, "et celles-ci ont clairement montré qu'il y avait encore de la croissance à venir", estime l'analyste.

"Le marché est hypersensible à tout ce qui touche aux résultats de l'IA, car une grande partie du mouvement haussier (à Wall Street) repose sur les promesses de l'intelligence artificielle", rappelle Steve Sosnick.

Côté indicateurs, la séance de vendredi est marquée par l'absence de la publication de l'indice d'inflation PCE, jauge préférée de la banque centrale américaine (Fed), en raison de la paralysie budgétaire aux Etats-Unis.

"Cela correspond à ce que Jerome Powell (le président de la Fed, ndlr) disait mercredi, sur les raisons pour lesquelles de prochaines baisses de taux ne sont pas une évidence" en l'absence d'une entrevue claire de l'état de santé de l'économie américaine, explique Steve Sosnick.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait légèrement, évoluant autour de 4,08% contre 4,10% à la clôture la veille.

Au tableau des valeurs, Apple (-0,33% à 270,50 dollars) était légèrement sanctionné pour les ventes d'iPhone décevantes durant le quatrième trimestre de son exercice décalé (clôturé fin septembre).

Le groupe de Cupertino (Californie) a cependant compensé les mauvaises ventes de smartphones par les services (+15%), moteur de croissance depuis plusieurs trimestres, et a affiché un haut niveau de rentabilité.

La société de minage (création de monnaie numérique) Core Scientific (+5,98% à 21,98 dollars) profitait de l'annonce de l'échec de sa tentative de rachat par la start-up américaine spécialisée dans le cloud CoreWeave (+2,74% à 134,65 dollars).

Le groupe américain spécialisé dans le stockage numérique Western Digital (+6,57% à 147,21 dollars) profitait de résultats supérieurs aux attentes, notamment un bénéfice net par action de 1,78 dollar contre 1,58 dollar escompté par les analystes.

