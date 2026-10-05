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L'Europe ouvre dans le désordre, les craintes budgétaires pénalisent le CAC 40
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 09:38

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Les principales Bourses européennes évoluent en ordre dispersé lundi dans les premiers échanges, avec une nette baisse à Paris, où les incertitudes budgétaires continuent de peser sur les rendements obligataires et mettent en évidence les défis auxquels est confrontée la deuxième économie de la zone euro.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,86% à 7.829,23 points vers 07h32 GMT. A Francfort, le Dax .GDAXI perd 0,14% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,03%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en baisse de 0,24%, mais le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,11% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,12%.

Si les rendements obligataires se calment en Allemagne, ceux de la France continuent de refléter les doutes que les projets budgétaires français suscitent toujours chez les investisseurs à l'approche de l'élection présidentielle de 2027, creusant encore davantage l'écart entre la prime de risque de Berlin et celle de Paris.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR grimpe de 4,1 points de base à 4,9069% et le "spread" avec son homologue allemand s'amplifie à 147 points de base, aux niveaux de 2012, alors que l'économie européenne était encore confrontée aux séquelles de la crise financière mondiale.

Cette incertitude impacte également l'euro, tombé lundi à un creux de 17 mois face au dollar américain. La monnaie européenne étant déjà affectée par les fortes tensions observées la semaine dernière sur le marché obligataire, dans un contexte de craintes inflationnistes.

Aux valeurs, à Paris, Schneider Electric SCHN.PA recule de 7,5% après avoir annoncé lundi l'acquisition de 100% du capital du spécialiste des logiciels industriels américian PTC.

Air Liquide AIRP.PA , qui dit anticiper une progression annuelle moyenne de son chiffre d'affaires de 5% d'ici à 2030 et a lancé un programme de rachat d'actions de quatre milliards d'euros, gagne 2,3%.

Hermès HRMS.PA cède quant à lui 2%, Goldman Sachs ayant entamé le suivi de la valeur du groupe de luxe avec une recommandation à "vendre".

Les banques françaises Société générale SOGN.PA , BNP Paribas BNPP.PA et Crédit agricole CAGR.PA sont toutes dans le rouge, dans un contexte de craintes sur les finances publiques.

Les investisseurs attendent les indices PMI définitifs sur l'activité du secteur privé de la zone euro à partir de 07h50 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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