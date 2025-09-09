L'Europe monte prudemment, l'attention centrée sur la BCE et la Fed

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense

Les principales Bourses européennes sont orientées à la hausse mardi en matinée malgré la chute du gouvernement de François Bayrou en France, l'attention des marchés étant centrée sur la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE).

À Paris, le CAC 40 prend 0,65% à 7.784,22 points vers 07h25 GMT. À Londres, le FTSE 100 avance de 0,14%. A Francfort, le Dax progresse de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 s'adjuge 0,45% et le FTSEurofirst 300 0,11%. Le Stoxx 600 monte 0,34%, soutenu essentiellement les ressources de base et l'immobilier sur fond d'anticipation de baisse des taux.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,11% pour le Dow Jones, de 0,18% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,27% pour le Nasdaq au lendemain d'un record pour l'indice des valeurs technologiques.

Même si les troubles politiques se sont intensifiés en quelques jours dans plusieurs pays avec notamment la vice-Première ministre britannique Angela Rayner et le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba qui ont remis leur démission, tandis que celle de François Bayrou est attendue dans la journée, les investisseurs se montrent relativement sereins.

Selon les analystes, la mise en minorité du gouvernement de François Bayrou était largement attendue depuis l'annonce du vote de confiance. En outre, l'Elysée a fait savoir qu'un nouveau Premier ministre serait nommé "dans les tout prochains jours".

Sur le marché obligataire, l'écart de rendement entre le Bund allemand et l'OAT française à dix ans s'est néanmoins accru, montant à 83 points de base. Le rendement de l'OAT à dix ans s'affiche à 3,48% contre 3,50% pour son équivalent italien.

La perspective d'une baisse la semaine prochaine des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), certains opérateurs pariant sur deux à trois réductions d'ici la fin de l'année, offre cependant du soutien aux actions.

Le département américain du Travail doit publier dans l'après-midi une révision préliminaire des chiffres de l'emploi pour les 12 mois jusqu'en mars, des données qui pourraient renforcer l'espoir d'un assouplissement de la part de la Fed.

La BCE de son côté doit se réunir jeudi.

Aux valeurs, à Paris Interparfums perd 1,35%, le groupe ayant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires annuel, citant les perturbations géopolitiques et l’attentisme des consommateurs sur de nombreux marchés.

Ailleurs en Europe, Novartis recule de 0,31% après l'annonce du rachat de la société biopharmaceutique Tourmaline Bio pour 1,4 milliard de dollars, tandis qu'Anglo American bondit de 5,82% à la faveur d'une fusion avec le groupe canadien Teck Resources.

En Italie, Monte dei Paschi di Siena gagne 3,85% après avoir obtenu 62% du capital de Mediobanca (+3,75%).

ASML s'adjuge 0,62% alors que le fournisseur néerlandais d'équipements pour la fabrication de puces a annoncé mardi une prise de participation de 11% Mistral AI, pour un investissement de 1,3 milliard d'euros.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)