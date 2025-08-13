L'Europe monte dans le sillage de Wall Street et du Japon

Les principales Bourses européennes sont dans le vert mercredi après les records enregistrés par les indices à Wall Street et au Japon à la faveur de données suggérant une baisse imminente des taux d'intérêt aux Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,35% à 7.780,07 points vers 07h30 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE avance de 0,35% et à Francfort, le Dax .GDAXI monte de 0,63%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,59% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,47%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,46%, tous ses principaux compartiments étant en hausse, à l'exception de l'énergie.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une nouvelle progression, de 0,10% pour le Dow Jones .DJI , de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,15% pour le Nasdaq .IXIC , au lendemain d'une séance où ces deux derniers indices ont terminé sur de nouveaux sommets.

Les marchés outre-Atlantique ont été soutenus mardi par la publication des chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis qui montrent une modération des pressions inflationnistes. Cela a renforcé la perspective d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre, tandis qu'une réduction des coûts d'emprunt d'environ 61 points de base est désormais intégrée d'ici la fin de l'année.

"Le message principal de l'inflation sous-jacente est que toute inflation induite par les droits de douane est susceptible d'être un processus et non un événement", écrit Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management.

L'enthousiasme des investisseurs pour les actifs risqués a porté l'indice Nikkei, au Japon, pour la première fois au-dessus de la barre des 43.000 points, tandis que l'indice MSCI monde

.MIWD00000PUS a touché un record à près de 950 points.

En Europe, les chiffres de l'inflation allemande pour le mois de juillet, ressortis mercredi conformes aux attentes, rassurent également.

Les gains restent toutefois limités avant la rencontre prévue vendredi entre les présidents Donald Trump et Vladimir Poutine, en vue d'un cessez-le-feu en Ukraine.

Aux valeurs, à Paris, les secteurs du luxe et de la défense sont bien orientés avec Thales TCFP.PA et Kering PRTP.PA qui prennent respectivement 1,47% et 1,08%.

Ailleurs en Europe, TUI TUI1n.DE gagne 1,34%, le premier voyagiste européen ayant publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre.

Renk R3NK.DE avance de 3,01%, le fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars ayant publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

Côté baisse, Thyssenkrupp Nucera NCH2.DE perd 2,73%, le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène ayant fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu.

Le fabricant d'éoliennes Vestas VWS.CO abandonne 1,63% après un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)