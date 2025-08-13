 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street termine en hausse, nouveaux records pour le Nasdaq et le S&P 500
information fournie par AFP 13/08/2025 à 22:30

Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

Vue de l'exterieur de la Bourse de New York, le 4 août 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a atteint de nouveaux sommets mercredi, dopée par la perspective d'un assouplissement monétaire de la banque centrale américaine (Fed) après une inflation conforme aux attentes.

L'indice Nasdaq (+0,14%) et le S&P 500 (+0,32%) ont tous les deux dépassé leur plus haut, atteignant respectivement 21.713,14 et 6.466,58 points. Le Dow Jones a progressé pour sa part de 1,04%.

"C'est un marché qui est probablement un peu surévalué, mais il y a actuellement beaucoup d'élan et d'euphorie", résume auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"Le marché reste très dynamique aujourd'hui", soutenu par les espoirs d'une "baisse des taux" de la part de la Réserve Fédérale à l'issue de sa réunion de septembre, ajoute l'analyste.

Les investisseurs sont notamment rassurés au lendemain de la publication de l'indice d'inflation CPI, conforme aux anticipations du marché pour le mois de juillet.

L'indicateur a atténué les craintes liées à l'impact des droits de douane sur la hausse des prix, et a par conséquent poussé les investisseurs à renforcer leur pari sur une diminution des taux d'intérêt.

Selon l'outil de veille de CME, une très large majorité des acteurs anticipent désormais une baisse des taux d'un quart de point de pourcentage en septembre, contre un peu plus de la moitié un mois plus tôt.

Mercredi, le ministre des Finances Scott Bessent s'est même montré en faveur d'une baisse d'un demi-point de ces taux à l'issue de la prochaine réunion de la Fed.

Les investisseurs attendent désormais la publication d'un indice d'inflation côté producteurs (PPI) jeudi, puis les ventes au détail et un indice de confiance des consommateurs vendredi.

Ces données "devraient permettre aux investisseurs d'affiner leurs prévisions concernant les futures baisses de taux", souligne dans une note Sam Stovall, de CFRA.

Sur le marché obligataire, vers 20H10 GMT, le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans se détendait nettement à 4,23% contre 4,28% à la clôture mardi.

Ailleurs, au tableau des valeurs, la start-up américaine spécialisée dans l'informatique à distance ("cloud computing") CoreWeave a dégringolé de 20,83% à 117,76 dollars malgré des résultats globalement supérieurs aux prévisions, dont un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de dollars au deuxième trimestre.

Selon l'entreprise, sa croissance est contrainte par des difficultés à accélérer ses capacités, alors que la demande reste soutenue.

La plateforme d'échanges de cryptomonnaies Bullish a fait une entrée remarquée à la Bourse de New York mercredi. Le prix initial de l'action a été fixé à 37 dollars. L'entreprise a terminé la séance à 69,97 dollars.

La chaîne de restauration rapide d'inspiration méditerranéenne Cava a chuté (-16,63% à 70,45 dollars) après avoir revu à la baisse ses prévisions en raison d'une croissance décevante des ventes au deuxième trimestre.

Le groupe de textile américain HanesBrands (+3,72% à 6,41 dollars) a continué sur sa lancée après son bond de la veille provoqué par l'annonce de son rachat par le fabricant canadien de vêtements de sport Gildan, une opération à 4,4 milliards de dollars.

