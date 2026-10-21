L'Europe indécise entre résultats et agitation politique en France

Les principales Bourses européennes se montrent hésitantes mercredi en début de séance, les investisseurs analysant une longue série de résultats d'entreprises et faisant face à une nouvelle flambée des rendements obligataires en France.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,31% à 7.862,91 points vers 07h41 GMT, aidé par l'envolée de l'action EssilorLuxottica.

À Francfort, le Dax .GDAXI grappille 0,05% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E prend 0,29%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,11% et le Stoxx 600 .STOXX 0,15%.

Les résultats des entreprises occupent le devant de la scène ce mercredi, alors que la saison des résultats s'accélère avec une avalanche de communiqués financiers publiés ces dernières heures.

Les chiffres de SpaceX SPCX.O et de SuperMicro Computer

SMCI.O , publiés la veille, ont pour leur part contribué à améliorer le sentiment à l'égard du secteur technologique, avant la publication des résultats de Meta META.O et de Tesla

TSLA.O , prévue plus tard dans la journée de mercredi.

Les tensions sur le marché obligataire, notamment en France, continuent toutefois de freiner la reprise, les investisseurs restant prudents face à la situation budgétaire et politique mouvementée de la deuxième économie de la zone euro.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR gagne encore 4,6 points de base à 4,9629% mercredi, amplifiant son "spread" avec l'obligation allemande de même échéance à plus de 155 points de base.

Aux valeurs, EssilorLuxottica ESLX.PA grimpe en revanche de 11% après avoir fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, dépassant ainsi les prévisions des analystes. Le groupe franco-italien doit toutefois faire face à un ralentissement de la croissance des ventes de lunettes connectées.

À Paris également, Carrefour CARR.PA plonge de plus de 12% après que le géant de la grande distribution a abaissé la veille ses objectifs financiers annuels, disant évaluer l'impact "de la dégradation de la situation sociale et sécuritaire" en France.

Ailleurs en Europe, Randstad RAND.AS bondit de 14%, l'agence de recrutement ayant publié mercredi une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure aux attentes.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|