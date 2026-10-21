Un avion de chasse s'écrase près de Nancy, au moins un mort

Un avion de chasse Mirage 2000D s'est écrasé près de Nancy, dans le nord-est de la France, au cours d'un vol d'entraînement, faisant au moins un mort dans l'équipage ( AFP / ARIS MESSINIS )

Un avion de chasse Mirage 2000D s'est écrasé mardi soir près de Nancy, dans le nord-est de la France, au cours d'un vol d'entraînement, faisant au moins un mort dans l'équipage, a-t-on appris mercredi auprès de l'armée de l'Air et de l'Espace.

L'accident de l'appareil de la base aérienne 133 de Nancy-Ochey s'est produit à proximité de Rogéville vers 22H40, selon un communiqué du ministère confirmant une information initiale du média Ici Lorraine. Les recherches se poursuivent pour retrouver le deuxième membre d'équipage.

Selon le président de la communauté de communes de Pont-à-Mousson, Henry Lemoine, l'accident a eu lieu dans le triangle constitué par les communes de Rogéville, Domevre et Tremblecourt.

"Les débris ont été repérés par un drone, mais il n'est pas possible d'en dire davantage à cette heure, les secours étant sur place et l'enquête ne faisant que commencer", a-t-il précisé sur son compte Facebook.

"D'importants moyens de gendarmerie et de pompiers ont été mobilisés", a-t-il ajouté.

À bord de l'appareil se trouvaient un "jeune pilote en instruction" et un officier systèmes d'armes, "particulièrement expérimenté avec de nombreuses heures de vol", a précisé le colonel David Pappalardo, porte-parole de l'armée de l'Air et de l'Espace, sur Franceinfo.

Une conférence de presse doit se tenir à 09H00, selon une source au sein de l'armée de l'Air et de l'Espace.

Plusieurs accidents

Le Mirage 2000D est un avion de combat biplace d'attaque au sol entré en service en 1993. Il a été engagé dans la plupart des conflits auxquels la France a participé depuis, notamment au Kosovo en 1999, en Libye en 2011, en Afghanistan, en Irak et en Syrie ou au Sahel.

Sa carrière a été ponctuée de plusieurs accidents, notamment en janvier 2019 dans le Jura au cours d'un vol de nuit à basse altitude lors duquel le pilote et son navigateur ont tous deux été tués. Au cours d'un autre accident en juillet 2021 dans la région de Nancy, l'équipage était parvenu à s'éjecter.

Le 15 août 2024, deux avions de combat Rafale étaient par ailleurs entrés en collision lors d'un vol d'entraînement dans le ciel de Lorraine, faisant deux morts parmi l'un des équipages, tandis qu'en mars 2025 deux Alphajet de la patrouille de France étaient aussi entrés en collision près de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne), les équipages parvenant à s'éjecter.

Afin de rester en service jusqu'aux années 2030, le modèle 2000D a reçu une rénovation dite à "mi-vie", dont le cinquantième et dernier exemplaire a été livré à l'armée de l'Air et de l'Espace en juin.