L'Europe, hormis Londres, finit dans le vert, portée par les résultats

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,92% et le Stoxx 600 0,77%

* Wall Street dans le vert à mi-séance, bond de 15% de Microsoft

* Après la Fed, la BoE maintient ses taux; la BoJ attendue vendredi

* Avalanche de résultats financiers et d'indicateurs économiques

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi à la faveur de solides résultats d'entreprises publiés qui ont pris le pas sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et la politique monétaire des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 0,92% à 8.485,64 points. Le Footsie britannique .FTSE a perdu 0,10, plombé par le retournement du pétrole. Le Dax allemand .GDAXI a progressé de 0,45%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 1,53%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,71% et le Stoxx 600 .STOXX 0,77%, ce dernier indice étant tiré par les compartiments des ressources de base, l'industrie, la finance et les nouvelles technologies.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,69%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 1,22% et le Nasdaq .IXIC de 2,45%. Les indices américains sont soutenus principalement par la flambée de 15% de Microsoft

MSFT.O . L'essor de la division "cloud" du géant des logiciels et ses perspectives de dépenses apaisent les craintes concernant les investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA). La chute de 9% de Meta Platforms

META.O , les dépenses liées à l'IA ayant impacté son flux de trésorerie disponible, vient toutefois rappeler que tous les doutes sur cette technologie ne sont pas dissipés.

Le marché attend désormais les résultats de deux autres mastodontes, Apple

AAPL.O et Amazon AMZN.O , prévus après la clôture de Wall Street, alors que l'indice de semi-conducteurs .SOX et celui des nouvelles technologies

.SPLRCT grimpent respectivement de 7,6% et de 4,3%.

La séance en Europe a été aussi marquée par une avalanche de résultats de sociétés, notamment dans le luxe, l'automobile, la finance, l'industrie, l'énergie et la consommation.

Côté statistiques, les indicateurs du jour ont été mitigés, sans toutefois remettre en cause l'enthousiasme des investisseurs.

Sur le plan géopolitique, l'annonce de nouvelles frappes américaines en Iran et la promesse de représailles des Gardiens de la révolution n'a guère ému le marché, l'indice de la volatilité à Wall Street ayant même reflué de plus de 7%, sous la barre des 20 points.

VALEURS EN EUROPE

Société générale SOGN.PA a grimpé de 5,70% après avoir dépassé les attentes au deuxième trimestre, l'activité de banque de détail compensant la banque d'investissement.

Stellantis STLAM.MI a cédé 4,31%, le constructeur automobile ayant prévenu que son redressement prendra du temps.

Airbus AIR.PA a abandonné 2,81%, alors même que l'avionneur européen a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

L'Oréal OREP.PA a pris 2,73%, le numéro un mondial de cosmétiques ayant annoncé des ventes supérieures aux attentes au titre du deuxième trimestre.

Bouygues BOUY.PA s'est envolé de 7,12% après avoir fait état d'un chiffre d'affaires semestriel légèrement supérieur aux attentes.

Schneider Electric SCHN.PA a gagné 10,82%, le fabricant français d'équipements électriques ayant relevé son objectif de croissance de l'Ebita 2026.

Bouygues BOUY.PA a bondi de 7,12% après un chiffre d'affaires semestriel légèrement supérieur aux attentes.

Amundi AMUN.PA grimpé de 6,39% après avoir fait état d'un bénéfice trimestriel record au titre du deuxième trimestre et publié une collecte nette de 24,4 milliards d'euros, deux fois plus que prévu.

SCOR SCOR.PA a avancé de 2,99%, touchant en séance un record, après un résultat net au-dessus des attentes au titre du deuxième trimestre.

Adidas ADSGn.DE a dévissé de 11,52%, tombant en séance en queue du Stoxx 600, les résultats inférieurs aux attentes venant ternir la révision à la hausse des prévisions de chiffre d'affaires.

BBVA BBVA.MC s'est octroyé 4,99% après avoir agréablement surpris avec un nouveau programme de rachat d'actions à la suite d’un bénéfice net trimestriel meilleur que prévu.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'économie américaine a nettement ralenti au deuxième trimestre, à 1,5% en rythme annualisé, dans un contexte d'aggravation du déficit commercial, selon la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée par le département du Commerce. L'accélération des dépenses de consommation et la vigueur des investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle (IA) soulignent toutefois la solidité de la demande.

Les prix à la consommation aux Etats-Unis ont comme prévu ralenti leur progression sur un an en juin, à 3,7%, montrent les données publiées par le département du Commerce.

Les inscriptions au chômage ont augmenté aux Etats-Unis la semaine dernière à 197.000 contre 188.000 (révisé) la semaine précédente, selon le département du Travail.

L'économie de la zone euro a rebondi plus que prévu au deuxième trimestre, de 0,4%, grâce notamment à une forte augmentation des investissements dans l'IA, montre la première estimation publiée par Eurostat.

La croissance de l'économie allemande a ralenti moins que prévu au deuxième trimestre, de 0,2%, montrent les données préliminaires publiées par l'Office fédéral de la statistique.

Le taux de chômage en zone euro est ressorti à 6,3% de la population active en juin, contre un consensus à 6,2%, selon les données officielles.

CHANGES

Le dollar recule de 0,84% face à un panier de devises de référence .DXY , et est en passe d'enfoncer le seuil des 100 points, les cambistes ayant interprété le communiqué du FOMC, le comité de politique monétaire de la Fed, et les déclarations de son président Kevin Warsh de manière accommodante selon les analystes d'UBS.

L'euro EUR= avance de 0,51%, à 1,1524 dollar.

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3459 dollar, en hausse de 0,68%, alors que la Banque d'Angleterre (BoE) a une nouvelle fois maintenu jeudi son taux directeur à 3,75%, comme prévu. Trois membres du MPC, le comité de politique monétaire de la banque, se sont cependant prononcé en faveur d'une hausse sur fond d'aggravation des tensions au Moyen-Orient.

Le yen JPY= bondit de plus de 2% face au dollar, les cambistes alertant sur une possible intervention japonaise, à la veille de la décision de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ).

TAUX

Le rendement des Treasuries américains à 30 ans US30YT=RR a atteint jeudi son plus haut niveau en 19 ans, à 5,239%, tandis que celui a dix ans US10YT=RR ans US2YT=RR est ressorti à 4,66%, en hausse de 4,1 points de base, signes des inquiétudes concernant l'inflation et la croissance après les propos flous du président de la Fed sur l'engagement de la banque centrale à réduire les pressions sur les prix.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a suivi la tendance et fini en hausse de 1,1 point, à 3,1677%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi au moment de la clôture des Bourses en Europe, les investisseurs évaluant la portée des pourparlers entre Oman et l'Iran au sujet du détroit d'Ormuz, alors même que Washington et Téhéran ont à nouveau échangé des tirs sur des cibles militaires.

Le Brent reflue de 1,50% à 89,41 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,79% à 83,75 dollars CLc1 .

A SUIVRE VENDREDI: nL8N43Q1QK

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|