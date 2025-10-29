L'Europe finit sur de faibles variations avant la Fed et la BCE

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est affiché à la bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations mercredi à l'approche d'importantes décisions de politique monétaire, tandis que la tendance était nettement plus positive à Wall Street avec notamment Nvidia qui a dépassé le cap des 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière.

À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,19% à 8.200,88 points, pénalisé notamment par Thales (-2,41%) dans un mouvement de baisse du secteur européen de la défense (-0,39%). Le Footsie britannique a avancé de 0,61%, inscrivant en séance un nouveau sommet à 9.787,63 points, grâce notamment au secteur des ressources de base, dont l'indice en Europe a progressé de 1,75%. Le Dax allemand a reflué de 0,64%, avec la chute d'Adidas.

L'indice EuroStoxx 50 a grappillé 0,03%, tandis que le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,03% et le Stoxx 600 de 0,06%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,46%, le Standard & Poor's 500 de 0,25% et le Nasdaq de 0,59%, les trois indices affichant de nouveaux pics au lendemain d'une clôture déjà record.

La tendance positive à Wall Street est alimentée par l'engouement autour de l'intelligence artificielle (IA), avec notamment Nvidia qui a franchi en séance la barre des 5.000 milliards de capitalisation boursière, une première pour une entreprise cotée.

"Si le cap des 5.000 milliards de dollars semble inconcevable dans un contexte historique, il intervient à la suite d'une entreprise qui a réussi à surpasser toutes les attentes sur tous les indicateurs", souligne Art Hogan, chef stratège marchés chez B. Riley Wealth Management.

L'indice des nouvelles technologies sur le S&P 500 gagne 0,99% et celui des semi-conducteurs 2,26%, en attendant les publications financières dans la soirée de Microsoft, Alphabet et Meta, trois des "Sept Magnifiques", les mastodontes américaines.

En Europe, la tendance a été plus prudente, le secteur technologique terminant même en repli de 0,50% alors que les principaux indices sont proches de leur niveau record. Le Stoxx 600 a gagné depuis le début de l'année presque 14%.

L'attentisme a dominé mercredi sur le Vieux continent avec des investisseurs qui attendent à 18h00 GMT la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et celle jeudi de la Banque centrale européenne (BCE). Ils ont également dans leur viseur la rencontre prévue jeudi entre les présidents américain et chinois, Donald Trump et Xi Jinping, censée déboucher sur un accord global entre les deux premières puissances mondiales.

"Les marchés semblent adopter une attitude attentiste face à un calendrier chargé. L'attention se porte sur la réunion de la Fed et de la BCE, le sommet Trump-Xi et une série de publications de résultats cette semaine", résume Mohit Kumar, chef stratège pour l'Europe chez Jefferies.

VALEURS EN EUROPE

BIC a chuté de 7,87% après avoir abaissé ses perspectives de croissance du chiffre d'affaires, de marge opérationnelle et de trésorerie pour cette année à la suite d'une performance médiocre au troisième trimestre.

Deutsche Bank a pris 4,95% à la faveur d'une hausse inattendue de son bénéfice trimestriel

Mercedes a progressé de 4,37% après avoir fait état d'une marge opérationnelle trimestrielle supérieure aux prévisions dans son activité automobile.

Adidas a dévissé de 10,39%, l'équipementier sportif ayant annoncé anticiper un impact de 120 millions d'euros lié aux droits de douane américains sur son bénéfice d'exploitation annuel.

Adyen a grimpé de 5,02%, le fournisseur néerlandais de services de paiement ayant dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires trimestriel.

UBS (-1,03%) et GSK (+6,56%) ont fini sur une note contrastée après leurs résultats trimestriels respectifs.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans monte de 1,4 point de base, à 3,9967%, avant les annonces de la Fed, qui devrait procéder à une baisse de 25 points de base de ses taux et annoncer la fin du "Quantitative tightening" (resserrement quantitatif), l'arrêt de la réduction de la taille de son bilan.

La fin du QT devrait être favorable aux bons du Trésor, car elle réduit leur offre sur le marché, ce qui fait monter les prix et baisser les rendements. Une sortie du resserrement quantitatif signifie également que les besoins de financement du Trésor diminueront, car il n'aura plus besoin d'emprunter autant pour couvrir les rachats effectués par la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable, à 2,618%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans est ressorti à 78 points de base alors que le débat à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 s'éternise. Il avait touché le seuil des 90 points au plus fort de la crise politique en France.

CHANGES

Le dollar grignote 0,05% face à un panier de devises de référence, avant la décision de la Fed.

L'euro grappille 0,06%, à 1,1657 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3226 dollar (-0,35%).

Le dollar canadien prend 0,37% à 1,3896 pour un dollar après avoir touché son plus haut niveau depuis le 30 septembre, la Banque du Canada (BoC) ayant adopté une position plus restrictive en laissant entendre que ses taux directeurs ne baisseraient plus.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mercredi, des données ayant montré que les stocks américains de brut et de carburant ont diminué plus que prévu la semaine dernière.

Le Brent progresse de 1,04% à 65,07 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,91% à 60,70 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)