Wall Street termine sans direction claire, mitigée après la Fed

Un opérateur à la Bourse de New York, le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mercredi, digérant les commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) selon lequel une nouvelle baisse de taux en décembre est "loin" d'être acquise.

Le Dow Jones a perdu 0,16% et l'indice élargi S&P 500 a terminé à l'équilibre (-0,00%). L'indice Nasdaq a progressé de 0,55%, atteignant un record en clôture pour la quatrième séance d'affilée, aidé par la progression du géant américain des puces Nvidia qui a dépassé le cap historique des 5.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

La Fed a réduit mercredi ses taux d'intérêt pour la deuxième fois d'affilée, d'un quart de point, ramenant les taux directeurs dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4%.

Cet assouplissement était "largement anticipé" par les investisseurs, commente auprès de l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

En revanche, "les principaux indices ont reculé après que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré qu'une nouvelle baisse des taux en décembre n'était pas garantie", expliquent les analystes de Briefing.com.

Les responsables de l'institution "ont exprimé des vues très différentes sur la conduite à adopter en décembre. Une réduction supplémentaire des taux directeurs lors de la réunion de décembre n'est pas acquise, loin de là", a affirmé Jerome Powell en conférence de presse.

"Les dissensions au sein du comité remettent en question le narratif d'une Fed systématiquement accommodante", a commenté Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique de Lombard Odier IM.

Selon lui, "les marchés (boursiers, ndlr) ont progressé sur la conviction que la Fed s'engageait dans une trajectoire de baisse des taux" mais l'opposition de deux membres à la décision de mercredi "contredit cette vision consensuelle."

Le gouverneur Stephen Miran, récemment promu par le président Donald Trump, voulait une baisse plus forte, d'un demi-point, tandis que le président de la Fed régionale de Kansas City, Jeffrey Schmid, ne voulait pas de baisse du tout.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain s'est franchement tendu, évoluant autour de 4,07% vers 20H15 GMT contre 3,98% mardi en clôture.

Malgré ces incertitudes sur la politique monétaire, le marché reste traversé par "un enthousiasme pour l'intelligence artificielle (IA)" et "un optimisme concernant des accords commerciaux", remarque Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le mastodonte Nvidia est devenu mercredi la première entreprise au monde à franchir le cap symbolique des 5.000 milliards de dollars de valorisation boursière, preuve de l'appétit accru pour les valeurs liées à l'IA.

Le titre Nvidia a finalement gagné 2,99% à 207,04 dollars.

L'entreprise a notamment été poussée par la perspective d'une autorisation de la vente de son architecture de processeurs phare ("Blackwell") sur le marché chinois, alors qu'une rencontre est attendue jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping.

Le constructeur aéronautique Boeing a été boudé (-4,31% à 213,71 dollars) après avoir de nouveau annoncé une lourde perte trimestrielle, malgré un fort rebond de ses livraisons, du fait d'une charge conséquente sur son programme de bicouloir 777X, très en retard.

Le groupe agroalimentaire Mondelez (chocolats Milka et Côte d'Or) a de nouveau pâti des cours élevés du cacao, qui ont atteint un record au troisième trimestre et fait fondre son bénéfice, lâchant 3,92% à 57,85 dollars.

