Selon des experts, la cession de la puce Blackwell de Nvidia à la Chine réduirait l'avantage des États-Unis en matière d'IA

Trump suggère qu'il pourrait négocier avec Xi sur les exportations de la puce d'IA de Nvidia

L'exportation d'une version réduite de la puce Blackwell de Nvidia réduirait encore l'avantage des États-Unis en matière d'IA

L'autorisation d'exporter les puces vers la Chine pourrait effectivement supprimer les contrôles à l'exportation des puces d'IA

Si l'administration Trump autorise Nvidia NVDA.O à vendre une version de sa meilleure puce d'intelligence artificielle à la Chine, comme le président en a ouvert la porte mercredi, les experts affirment que cela réduirait considérablement l'avantage américain en matière d'intelligence artificielle.

Cela pourrait également sonner le glas des restrictions américaines à l'exportation de puces, mises en place en 2022 pour s'assurer que l'armée de Pékin ne bénéficie pas de la technologie américaine et pour ralentir le développement des efforts de la Chine en matière d'intelligence artificielle.

"Si nous décidons d'exporter des B30A, cela réduira considérablement le principal avantage que les États-Unis ont actuellement sur la Chine en matière d'IA", a déclaré Tim Fist, coauteur d'une analyse qui vient d'être achevée sur l'impact de l'autorisation de la puce B30A pour la Chine, une version dégradée de la puce Blackwell de Nvidia, à la pointe de la technologie.

Le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, et 11 sénateurs démocrates ont exhorté mercredi Donald Trump à ne pas lever les restrictions sur les puces d'intelligence artificielle et les technologies américaines dans le cadre d'un accord commercial.

DONALD TRUMP POURRAIT DISCUTER D'UNE PUCE "SUPERPUISSANTE

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu'il pourrait parler au président chinois Xi Jinping de la puce Blackwell "super-duper" de Nvidia lors de leur rencontre de jeudi. Ces propos font écho à ceux qu'il a tenus en août , suggérant qu'il pourrait autoriser une version réduite de 30 ou 50 % de la puce de pointe de Nvidia en Chine.

Mais, selon Tim Fist, le B30A est une version de la meilleure puce de Nvidia dans un emballage différent: La Chine pourrait en acheter deux fois plus et obtenir le même résultat, probablement au même prix.

Un porte-parole de Nvidia a refusé de commenter.

Dans l'article publié samedi, Tim Fist et ses coauteurs ont analysé neuf scénarios couvrant un éventail de stratégies d'exportation que l'administration pourrait adopter pour une puce Blackwell déclassée.

SCÉNARIOS OPTIMISTES ET PESSIMISTES

Dans le meilleur des scénarios, où aucune puce puissante n'est exportée vers la Chine l'année prochaine, les États-Unis disposeraient d'une puissance de calcul en matière d'IA 30 fois supérieure à celle de la Chine.

Dans le pire des cas, où les États-Unis autorisent l'exportation de la puce B30A et de puces comparables d'autres entreprises américaines, la Chine pourrait dépasser les États-Unis en termes de puissance de calcul de l'IA qu'elle acquerrait en 2026.

Même dans un scénario médian, où une petite quantité de puces est exportée, l'avantage des États-Unis se réduit à quatre fois la puissance de calcul de la Chine, selon l'analyse.

"Si des quantités significatives sont autorisées, il s'agit d'un changement énorme", a déclaré Tim Fist, directeur de la politique en matière de technologies émergentes à l'Institute for Progress, un groupe de réflexion basé à Washington. "Cela revient à mettre fin au régime de contrôle des exportations dont nous disposons aujourd'hui."

Chris McGuire, expert en sécurité nationale et en technologie qui a travaillé au département d'État américain jusqu'à l'été dernier, est du même avis.

"Si cette puce est autorisée, il n'y aura effectivement plus de contrôle des exportations de puces d'IA", a déclaré Chris McGuire. "La raison pour laquelle nous avons un grand avantage dans le domaine de l'IA est que nous disposons d'une grande puissance de calcul et de puces. Si nous les cédons, dans le meilleur des cas, il y aura égalité. Dans le pire des cas, nous prenons du retard."

"Nous échangerions à la Chine notre technologie la plus avancée contre des achats de soja", a déclaré Chris McGuire.