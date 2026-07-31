L'Europe finit en ordre dispersé, face aux craintes sur la politique monétaire

* En Europe, le CAC 40 a pris 0,28% et le Stoxx 600 a cédé 0,06%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance, le rebond de la "tech" s'estompe

* Trois membres de la Fed prônent une hausse des taux pour juguler l’inflation

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé, les résultats d'entreprises devant composer avec le regain des craintes sur l'inflation et sur la politique monétaire.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,28% à 8.509,64 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a grappillé 0,07% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,27%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,17%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 0,09% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,06%.

Les marchés terminent la semaine sur une note prudente, influencés par les commentaires de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed), en dépit des publications semestrielles et d'une tentative de rebond de la "tech" à la suite des résultats optimistes du géant américain Amazon AMZN.O .

Trois membres de la Fed, qui s’étaient opposés à la décision de maintenir les taux inchangés lors de la réunion de cette semaine, ont publiquement défendu vendredi leur position en faveur d’une hausse des taux.

La présidente de la Réserve fédérale de Dallas, Lorie Logan, a déclaré vendredi que sans "une action modérée à court terme", la banque centrale américaine ne serait pas en mesure de ramener l’inflation sur la voie de son objectif de 2%, compte tenu d’un marché du travail solide qui continue de se renforcer et des risques à la hausse pesant sur les pressions sur les prix.

Ces déclarations invitent les investisseurs à la prudence, alors que les données préliminaires publiées plus tôt dans la journée ont fait état d'une accélération de l'inflation en France comme en zone euro, alors que la situation au Moyen-Orient reste tangible.

"L’inflation en zone euro est très dépendante de la situation dans le détroit d'Ormuz puisque c’est surtout le rebond des prix du pétrole en juillet qui explique la légère accélération sur le mois", a écrit Bastien Drut, responsable stratégie et analyse chez CPRAM, dans une note.

PÉTROLE

Les cours du pétrole progressent et restent en passe d'enregistrer une forte hausse mensuelle, les opérateurs réévaluant les flux de transport maritime transitant par cette voie navigable stratégique.

Les Gardiens de la révolution iraniens ont empêché deux pétroliers de traverser le détroit, tandis que quatre autres ont changé de cap, a rapporté l'agence de presse Fars, invitant les marchés à la prudence.

Le Brent LCOc1 prend 1,01% à 89,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance de 0,93% à 84,37 dollars.

VALEURS

À Paris, Worldline WLN.PA s'est envolé de 22,25% alors que le spécialiste des moyens de paiement a enregistré un excédent brut d'exploitation (EBE) ajusté meilleur qu'attendu sur les six premiers mois de l'année.

Lanterne rouge du SBF 120, Vivendi VIV.PA a dégringolé de 19,48%, affecté par les résultats d'Universal Music Group UMG.AS (-25,4%), dont le bénéfice net a chuté de 85%.

Ipsos ISOS.PA a pour sa part chuté de 14,21% à la suite de la nomination de Kelly Beaver en tant que directrice générale du groupe français d'études de marché et de l'opinion, avec effet immédiat, pour succéder à Jean Laurent Poitou, qui quitte l'entreprise.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,36% et le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,20%.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, progresse de 0,21%, après une hausse de près de 1% à l'ouverture.

LES INDICATEURS DU JOUR

Comme prévu, l'inflation dans la zone euro a légèrement progressé en juillet, s'établissant à 2,9% sur un an, dépassant largement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), selon les données préliminaires publiées par Eurostat.

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a accéléré plus que prévu en juillet sur un an, à 2,4%, due à la remontée des prix de l'énergie et des services, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Insee.

Les prix à la production de l'industrie française pour le marché français ont reculé de 0,6% en juin, montrent les données publiées par l'Insee, après une baisse de 0,2% (révisé de -0,3%) en mai.

En Allemagne, le nombre de chômeurs a augmenté plus que prévu en juillet, pour atteindre 2,993 millions de personnes.

Le moral des ménages américains s'est amélioré plus que prévu en juillet, s'établissant à 55,2 après 49,5 en juin, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.

CHANGES

Le billet vert s'est affaibli face au yen japonais, les opérateurs restant sur le qui-vive face à la perspective d'une deuxième vague d'intervention après que les autorités japonaises sont intervenues la veille pour soutenir leur devise.

Le dollar a reculé de 0,6% à 158,535 yens, avant de se redresser pour clôturer en baisse de 0,1% à 159,31 yens, au lendemain d'une chute de 2,4%.

Le Trésor américain a informé plusieurs banques qu’il pourrait intervenir sur le marché du yen vendredi et qu’elles devaient "se tenir prêtes à réagir", a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

Par ailleurs, le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence

.DXY , tandis que l'euro perd 0,11% à 1,1514 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des bons du Trésor à long terme atteignent de nouveaux sommets, après que plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont fait valoir que de nouvelles hausses des taux d’intérêt étaient nécessaires pour lutter contre l’inflation.

Trois responsables de la Fed qui s’étaient opposés à la décision de maintenir les taux inchangés lors de la réunion de cette semaine ont publiquement défendu vendredi leur position en faveur d’une hausse des taux.

Par conséquent, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR grimpe de 7,0 points de base à 4,7327% et le deux ans US2YT=RR de 6,6 points de base à 4,2953%.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 0,6 point de base à 3,2087%, tandis que le deux ans DE10YT=RR a avancé de 0,5 point de base à 2,8140%.

À SUIVRE LUNDI 3 AOÛT : nL8N43A12G

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|