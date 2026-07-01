L'Europe finit en baisse, regain de prudence face à la géopolitique

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,79% et le Stoxx 600 0,31%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance

* L'inflation de la zone euro ralentit plus que prévu en juin

* Warsh réaffirme qu'il ne donnera aucune indication prospective sur les taux

par Diana Mandia

La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, les investisseurs faisant preuve de prudence face à l'incertitude entourant l'évolution des négociations au Moyen-Orient et l'impact de l'inflation sur la politique monétaire des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,79% à 8.337,29 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a en revanche pris 0,29%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,18%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en baisse de 0,56%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,45% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,31%.

La situation géopolitique a assombri la première séance boursière du second semestre, après que Téhéran a déclaré qu'il ne rencontrerait pas les hauts représentants américains dépêchés dans la région pour faire avancer l'accord provisoire signé en juin avec Washington.

Les déclarations contradictoires qui ont suivi l'annonce de ce protocole américano-iranien témoignent des débuts difficiles des pourparlers, même si une source directement informée des négociations, ainsi qu'un responsable iranien, ont indiqué à Reuters que les États-Unis et l'Iran avaient tenu des discussions techniques à Doha.

Les prix du pétrole continuent de baisser et sont revenus aux niveaux antérieurs au début du conflit, fin février, ce qui constitue sans aucun doute un soulagement pour les investisseurs et explique le ralentissement des prix dans les principales économies de la zone euro, ainsi que dans l'ensemble du bloc.

L'inflation dans la zone euro a ralenti bien plus que prévu en juin, à 2,8%, atténuant ainsi la pression exercée sur la Banque centrale européenne (BCE) pour qu'elle relève à nouveau ses taux d'intérêt ce mois-ci, même si les prix restent suffisamment élevés pour que les investisseurs continuent de parier sur un nouveau resserrement dans un avenir proche, en septembre ou en octobre.

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a toutefois dit mercredi que les risques pesant sur l'inflation et la croissance économique étaient désormais globalement plus équilibrés qu'il y a quelques semaines, compte tenu de la récente baisse des cours de l'énergie.

La présidente de l'institution basée à Francfort s'exprimait à Sintra, au Portugal, où se tient le forum annuel de la BCE, aux côtés du nouveau patron de la Réserve fédérale (Fed), Kevin Warsh, qui, fidèle à sa parole, a refusé de donner la moindre indication prospective sur les taux d'intérêt aux États-Unis.

Il a toutefois déclaré que les anticipations concernant la hausse des prix s'étaient apaisées ces dernières semaines, tout en réaffirmant que la Fed restait déterminée à ramener l'inflation à son objectif de 2%.

VALEURS

À Paris, Schneider Electric SCHN.PA , qui a signé un accord afin d'acquérir Cognite Holding, a perdu 3,07%.

Le constructeur automobile Renault RENA.PA a fini sur un gain de 4,7% après avoir confirmé ses perspectives pour l'exercice lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs et avoir vu ses immatriculations en France augmenter de 1,04% sur un an le mois dernier.

Ailleurs en Europe, Associated British Foods ABF.L , propriétaire de Primark, a abandonné 3,1% après avoir dit toujours anticiper un bénéfice annuel inférieur à celui de l'année précédente.

Le fabricant suédois d'équipements de défense Saab SAABb.ST a pris 3,3% après avoir signé un contrat portant sur la livraison de 16 avions de chasse Gripen E à l'Ukraine.

Au niveau sectoriel, le secteur technologique .SX8P , qui a largement contribué à la bonne performance des indices au deuxième trimestre, est passé en territoire négatif et a clôturé en baisse de 0,85%.

A WALL STREET

La Bourse de New York hésite dans un contexte d'incertitude lié aux négociations de paix au Moyen-Orient. Le Dow Jones et le S&P sont toutefois passés dans le vert, tandis que le Nasdaq réduit ses pertes, les déclarations de Kevin Warsh ayant quelque peu apaisé les inquiétudes concernant la politique monétaire de la Fed.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI prend 0,55%, le Standard & Poor's 500 .SPX gagne 0,17% et le Nasdaq Composite .IXIC recule de 0,32%.

Meta META.O , qui selon l'agence Bloomberg prépare une activité dans le cloud visant à commercialiser sa capacité de calcul excédentaire dédiée à l'IA, grimpe de 9,8%. Les actions des entreprises spécialisées dans le cloud, telles que CoreWeave CRWV.O ou Nebius NBIS.O , reculent en revanche de plus de 13% et 14% respectivement après la publication de cette information.

LES INDICATEURS DU JOUR

Outre les chiffres de l'inflation de la zone euro, la journée a été riche en indicateurs économiques des deux côtés de l'Atlantique.

La production manufacturière de la zone euro a enregistré au mois de juin son meilleur trimestre depuis début 2022, l'allègement des pressions sur les coûts soulageant les usines, même si la faible demande à l'exportation a en partie freiné la croissance globale de l'activité, qui est à son plus bas niveau depuis février, montre une enquête de S&P Global et HCBOB.

Aux Etats-Unis, le secteur privé a créé beaucoup moins d'emplois que prévu en juin, a montré mercredi l'enquête mensuelle du cabinet ADP, qui précède la parution du rapport officiel sur l'emploi du département du Travail, attendu jeudi. La forte baisse du nombre de licenciements prévus témoigne en même temps d'une situation stable sur le marché du travail.

L'activité manufacturière américaine a ralenti en juin après avoir connu une forte hausse le mois précédent, selon l'enquête publiée mercredi par l'Institute for Supply Management (ISM).

CHANGES

Le dollar gagne 0,15% face à un panier de devises de référence .DXY , limitant toutefois les gains enregistrés plus tôt dans la journée après les déclarations de Kevin Warsh sur les anticipations d'inflation aux Etats-Unis.

L'euro perd pour sa part 0,3% à 1,1387 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain sont en hausse mercredi mais ont réduit leurs gains après la publication de l'enquête ADP sur l'emploi et les déclarations du président de la Fed sur l'évolution de l'inflation.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne près de 4 points de base à 4,4613%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR prend 1,5

point de base à 4,1537%.

Dans la zone euro, le du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a terminé sur un gain de 1,2 point de base, à 2,9228%. Le rendement du titre à deux ans

DE10YT=RR , plus sensible aux anticipations sur les taux, a en revanche reculé de 2,2 points de base à 2,5108%, les données sur l'inflation de la zone euro ayant apaisé quelque peu les craintes concernant une nouvelle hausse imminente des taux de la BCE.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent mercredi, alors que les investisseurs suivent de près l'évolution des négociations entre l'Iran et les États-Unis et analysent les données sur les réserves américaines de brut.

Le Brent LCOc1 cède 2,4% à 71,20 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 perd 1,97% à 68,13 dollars.

Les stocks de pétrole ont baissé la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis septembre 2018, a indiqué mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), ce qui est toutefois inférieur aux prévisions des analystes interrogés par Reuters.

Les réserves ont diminué de 3,8 millions de barils pour s'établir à 408,4 millions de barils, alors que les analystes tablaient sur une baisse de 4,5 millions de barils.

A SUIVRE LE 2 JUILLET : nL8N42Y16F

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|