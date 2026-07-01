Explosion visant un homme d'affaires d'origine ukrainienne à Monaco: l'adolescent blessé a pu être entendu

L'entrée de l'immeuble où réside un homme d'affaires d'origine ukrainienne visé la veille par une tentative d'assassinat à l'engin piégé, le 30 juin 2026 à Monaco ( AFP / Valery HACHE )

L'adolescent touché dans la tentative d'assassinat à l'engin piégé lundi à Monaco visant un homme d'affaires d'origine ukrainienne a pu être entendu alors que le principal suspect restait toujours activement recherché mercredi, a annoncé le procureur général de la principauté.

Dans la matinée, une personne de nationalité étrangère a été interpellée à Monaco et placée en garde à vue le temps de "vérifications" mais la mesure a été levée en début d'après-midi, a également indiqué le procureur, Stéphane Thibault, dans un communiqué.

L'enquête "se poursuit très activement, avec l'appui des autorités françaises", a ajouté M. Thibault.

Les autorités monégasques se refusent toujours à confirmer l'identité des victimes, mais selon des sources concordantes l'attaque a visé Vadim Ermolaev, 58 ans, richissime homme d'affaires originaire d'Ukraine et désormais de nationalité chypriote, ainsi que deux membres de sa famille, vraisemblablement sa compagne et son fils.

Le garçon de 13 ans qui avait été admis lundi en urgence relative à l'hôpital pour enfants Lenval de Nice a pu être entendu, mais les deux adultes grièvement blessés n'étaient toujours pas en état de l'être, selon le communiqué du procureur.

Si le pronostic vital de l'homme n'est plus engagé depuis mardi, celui de la femme le restait mercredi et son état de santé n'était "pas stabilisé".

Le procureur de Monaco Stéphane Thibault lors d'une conférence de presse au lendemain d'une tentative d'assassinat contre un homme d'affaire d'origine ukrainienne, le 30 juin 2026 à Monaco ( AFP / Valery HACHE )

Lundi soir, un homme vêtu d'un pantalon clair, d'un haut et d'un bob noirs, a déposé un colis dans le hall d'entrée d'un petit immeuble à deux pas de la France, avant de ressortir et de prendre l'escalier menant à Beausoleil, commune française limitrophe.

Peu après, un engin explosif s'est déclenché dans ce hall au moment où les trois victimes, qui résidaient au rez-de-chaussée, rentraient dans l'immeuble.

Résidant à Monaco depuis au moins 2021, Vadim Ermolaev fait l'objet depuis décembre 2023 de sanctions en vertu d'une décision du Conseil national de sécurité (NSDC) promulguée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour ses activités commerciales en Crimée, annexée par la Russie.

L'homme ciblé ne faisait pas l'objet d'une enquête à Monaco et à la connaissance des autorités locales, il n'était pas recherché à l'étranger, avait déclaré mardi le procureur général.

La tentative d'assassinat est un coup de tonnerre pour Monaco, micro-Etat méditerranéen ultrasécurisé de 2 km2 et d'à peine 40.000 habitants, une population internationale et souvent très aisée.

Le prince Albert II a dénoncé dans un communiqué "un crime odieux" qui représente "un choc pour toute la communauté monégasque".