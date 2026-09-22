L'Europe finit dans le vert, Wall Street se replie face à la géopolitique

* En Europe, le CAC 40 a pris 0,20% et le Stoxx 600 a gagné 0,22%

* Wall Street dans le rouge/vert à mi-séance

* Trump évoque un accord avec l'Iran après les élections de mi-mandat

* Le Brent repasse à $100 le baril

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi et Wall Street se retourne à la baisse alors que les espoirs d'une résolution imminente du conflit au Moyen-Orient s'estompent.

À Paris, le CAC 40 .FCHI s'est octroyé 0,20% à 8.154,91 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,10%, tandis que le FTSE 100 .FTSE à Londres a cédé 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,18%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,19% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,22%.

La séance a été dictée par l'évolution de la situation au Moyen-Orient, tandis que le président américain Donald Trump ne manifeste aucune intention de reprendre les négociations dans l'immédiat avec l'Iran lors de son discours à l’Assemblée générale des Nations unies.

Ces déclarations ont altéré l'optimisme des marchés observé plus tôt, alimenté par des sources disant que l'Arabie saoudite avait remis en service son oléoduc Est-Ouest, après la fermeture de cette voie essentielle d'acheminement du pétrole suite à une attaque de drones il y a près de 10 jours..

Le moral des investisseurs avait aussi été soutenu par la perspective que le pays pourrait reprendre dans la journée ses exportations de brut à partir de port de Yanbu, sur la mer Rouge, selon des sources.

Un haut responsable iranien a également déclaré à Reuters que Téhéran pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz d'ici sept jours si les États-Unis allègent la pression militaire et lèvent leur blocus sur les ports iraniens, ajoutant que la délégation iranienne pour l'Assemblée générale des Nations unies disposait des pleins pouvoirs pour relancer le dialogue diplomatique avec Washington.

Les cours pétroliers ont toutefois freiné leur repli à la suite des déclarations de Donald Trump devant les Nations Unies, le président américain estimant que les États-Unis concluraient un accord avec l'Iran juste après les élections de mi-mandat qui se tiendront le 3 novembre.

Ces déclarations interviennent alors que les marchés s'impatientaient de savoir de savoir si l'Assemblée générale des Nations Unies permettrait une résolution imminente du conflit.

Par conséquent, le Brent LCOc1 cède 0,04% à 100,30 dollars le baril, alors qu'il était tombé à près de 97 dollars le baril à la mi-séance. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 0,53% à 96,29 dollars.

Hormis le Moyen-Orient, le Premier ministre Andy Burnham a déclaré qu’il plaiderait pour que la Grande-Bretagne soit un "partenaire de confiance" du programme "Made in Europe" de l’Union européenne, estimant qu’il ne fallait pas les opposer comme des ennemis sur une question susceptible de porter un coup dur à l’industrie automobile britannique.

VALEURS

À Paris, Vusion VU.PA a enregistré de loin la meilleure performance du SBF 120, avec un bond de 13,68% au lendemain de la publication de ses résultats du premier semestre, des analystes saluant également les commentaires optimistes du groupe pour 2027.

Bureau Veritas BVI.PA a gagné 2,39% après avoir relevé mardi son objectif de chiffre d'affaires à horizon 2028.

Ailleurs en Europe, le groupe de bricolage Kingfisher KGF.L , qui a relevé sa prévision de bénéfice annuel, a grimpé de 12,43%.

Le compartiment européen de la technologie .SX8P a pris 1,64%, le secteur de l'IA profitant d'un regain d'optimisme des investisseurs.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street se replie, le Dow Jones

.DJI perdant 0,60%, le Standard & Poor's 500 .SPX abandonnant 0,09% et le Nasdaq Composite .IXIC cédant 0,25%.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des consommateurs de la zone euro s'est dégradée plus que prévu depuis le début du mois, montrent les données préliminaires, l'indice mesurant le moral des consommateurs ressortant à -16,5 en septembre, contre des attentes -16 et après -15,5 en août.

CHANGES

Le billet vert se raffermit, les cambistes mettant en balance l'évolution des cours pétroliers et la possibilité de nouvelles hausses des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le dollar gagne 0,16% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,18% à 1,1441 dollar EUR= .

TAUX

Les rendements obligataires sont à la hausse, le marché sous tension évaluant l'évolution de la situation pour le pétrole au Moyen-Orient et de potentielles avancées diplomatiques aux Nations Unies pour mettre fin au conflit.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 1,3 point de base à 4,9757% et le deux ans US2YT=RR de 0,9 point de base à 4,7621%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a avancé de 1,1 point de base à 3,4642% et le deux ans DE10YT=RR de 0,9 point de base à 3,2166%.

Le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a progressé de 1,5 points de base à 4,5079% et le deux ans FR10YT=RR de 1,5 point de base à 3,5034%.

À SUIVRE MERCREDI : nL8N45B02I

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|