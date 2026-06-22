L'Europe finit dans le vert, les négociations USA-Iran rassurent

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,25% et le Stoxx 600 a gagné 0,58%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance

* J.D. Vance fait état de progrès avec l'Iran, le pétrole amplifie ses pertes

* Le PM britannique Keir Starmer a annoncé sa démission

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, le vice-président américain J.D. Vance faisant état de progrès à l'issue du premier cycle de négociations entre Washington et Téhéran, tandis que les investisseurs surveillent également de près la situation politique au Royaume-Uni.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,25% à 8.400,11 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,66% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a avancé de 0,29%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,59% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,58%.

Tandis que le premier cycle des négociations entre Washington et Téhéran s'est achevé lundi, les investisseurs accueillent avec optimisme les déclarations issues de ces pourparlers tenus en Suisse, bien que restant prudents dans la crainte de tout revirement.

En dépit des menaces proférées dimanche par le président américain Donald Trump de relancer la guerre, le vice-président américain J.D. Vance a fait état lundi de progrès à la suite de ces négociations, tout en affirmant qu'un accord avait été conclu pour garantir le respect du cessez-le-feu au Liban.

"Il y a eu un peu de menaces, un peu de plaintes, mais au final, les discussions ont continué et nous avons fait de grands progrès", a-t-il affirmé.

D'après J.D Vance, Téhéran a accepté d'autoriser la reprise des inspections de ses sites nucléaires et les médiateurs étant convenus d'un mécanisme visant à gérer les avoirs iraniens gelés et à maintenir le détroit d'Ormuz ouvert.

Des discussions au niveau technique devraient se poursuivre dans les jours et les semaines à venir, tandis que les États-Unis ont par ailleurs autorisé temporairement l'Iran à reprendre la production, la livraison et la vente de pétrole.

"Il est clair qu'il reste encore un long chemin à parcourir, et que d'autres obstacles pourraient surgir avant la signature d'un accord à long terme", a déclaré Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club, à propos des négociations avec l'Iran.

En plus du Moyen-Orient, les opérateurs surveillent également la situation politique outre-Manche, après que le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi sa démission.

Bien que le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, se profile déjà comme le successeur désigné, les marchés obligataires britanniques s'inquiètent davantage de savoir qui deviendra ministre des Finances.

"Un nouveau dirigeant ne changera pas fondamentalement la situation budgétaire difficile dont il héritera", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe.

PÉTROLE

Les cours du pétrole amplifient leur recul au gré des négociations concernant le Moyen-Orient, le vice-président américain J.D. Vance ayant notamment déclaré que le détroit d'Ormuz avait rouvert.

Deux pétroliers transportant un peu moins de 2 millions de barils de pétrole ont traversé lundi le détroit d’Ormuz, selon les données de suivi des navires, signe d’une reprise du trafic après un ralentissement, Téhéran ayant annoncé au cours du week-end une nouvelle fermeture de cette voie navigable.

Le Brent LCOc1 perd 3,82% à 77,49 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 2,61% à 74,60 dollars.

VALEURS

À Paris, Carrefour CARR.PA a gagné 3,54% tandis que Morgan Stanley a repris le suivi de la valeur avec une recommandation à "sur-pondération", estimant que le marché sous-évaluait le nouveau plan stratégique du distributeur français.

Ailleurs en Europe, easyJet EZJ.L a décollé de 2,78% après que la compagnie aérienne britannique a rejeté l'offre publique d'achat de 4,74 milliards de livres sterling (5,49 milliards d'euros) de la société d'investissement américaine Castlelake.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI prend 0,29%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX recule de 0,32% et le Nasdaq Composite

.IXIC perd 1,03%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En zone euro, l'indice de confiance du consommateur s'est quelque peu amélioré en juin, montrent les premiers chiffres publiés lundi, ressortant à -17,7 tandis que les analystes tablaient sur -17,5 après -19,0 en mai.

TAUX

Face à l'annonce de la démission du Premier ministre Keir Starmer, le Gilt britannique à 30 ans GB30YT=RR affiche -3,3 points de base à 5,5071%.

"Mon sentiment est que les 'justiciers' du marché obligataire (...) constituent probablement un garde-fou contre un virage trop marqué à gauche de la part du prochain gouvernement britannique", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef des marchés chez Bannockburn Capital Markets à New York.

"Il y aura une lutte pour le pouvoir, mais c’est vraiment le marché obligataire que les gens surveilleront pour évaluer la crédibilité du nouveau gouvernement", a-t-il ajouté.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de 4,8 points de base à 4,4989%. Le deux ans US2YT=RR prend 3,8 points de base à 4,2172%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a grignoté 0,3 point de base à 2,9549%. Le deux ans DE10YT=RR a grappillé 0,5 point de base à 2,6005%.

CHANGES

Dans le sillage de la situation politique britannique, la livre sterling se retourne à la hausse, gagnant 0,16% face au dollar EUR= et 0,53% face à l'euro.

Le dollar grappille 0,08% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,24% à 1,1439 dollar EUR= .

À SUIVRE MARDI 23 JUIN : nL8N42Q1D7

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|