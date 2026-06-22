Deux enfants retrouvés morts dans une voiture à Carpentras en pleine canicule

Des journalistes postés devant l'entrée d'un pavillon, après que deux enfants ont été retrouvés morts dans le véhicule familial, le 22 juin 2026 à Carpentras, dans le Vaucluse, lors d'un épisode de canicule ( AFP / Miguel MEDINA )

Deux enfants, âgés de 2 et 4 ans, ont été retrouvés morts lundi après-midi dans la voiture familiale sur un parking résidentiel à Carpentras en pleine canicule (Vaucluse), a indiqué le parquet.

"Les causes de la mort sont à déterminer mais la piste de la canicule est privilégiée", a déclaré à l'AFP la procureure de Carpentras, Hélène Mourges.

La mère des enfants a été prise en charge par les secours et n'a pas encore été entendue, a précisé la magistrate.

Le véhicule était stationné dans la cour de la maison parentale au sein d'une résidence composée d'habitations individuelles, située dans le quartier du Bois de l'Ubac, à l'ouest de la ville.

Depuis sa fenêtre, Amandine Mighali, une voisine, vu "les allers-retours" des pompiers et du Samu.

"Je suis choquée", a déclaré à l'AFP cette mère de six enfants. "On se connait pratiquement tous, on les (enfants, NDLR) entendait souvent. Ils avaient la joie de vivre", ajoute-elle.

Les pompiers du Vaucluse ont indiqué à l'AFP avoir découvert "deux enfants en arrêt cardiovasculaire après avoir reçu un appel vers 13h20".

La France est confrontée à une vague de canicule avec 54 départements placés en vigilance rouge par Météo-France.

Cette canicule, après une première en mai, est d'une intensité "exceptionnelle, similaire à celle d'août 2003" qui avait fait près de 15.000 morts en France, "mais de durée encore incertaine", selon l'institut météorologique.

Dimanche, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture. Au moins 13 personnes se sont noyées au cours du week-end en France, selon la Sécurité civile.