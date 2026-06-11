L'Europe finit dans le vert, la BCE relève ses taux comme prévu

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,48% et le Stoxx 600 0,54%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Le BCE devrait laisser ses taux inchangés en juillet, selon des sources

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi, le premier relèvement des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) depuis près de trois ans étant largement anticipé par le marché, tandis que la recrudescence des tensions au Moyen-Orient continue de susciter des inquiétudes.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,48% à 8.200,80 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a grappillé 0,06% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a progressé de 0,48%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur un gain de 0,78%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a pris 0,66% et le Stoxx 600 .STOXX a progressé de 0,54%.

La BCE a relevé jeudi, comme prévu, ses taux directeurs pour la première fois depuis septembre 2023, dans l'espoir de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts de l'énergie déclenchée par la guerre en Iran ne se propage plus largement à l'ensemble de l'économie.

Cette décision, la première de ce type d'une grande banque centrale depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, intervient alors que la croissance des prix dans la zone euro dépasse les 3%, soit un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% fixé par la BCE. Les responsables de la banque centrale ont par ailleurs revu à la hausse, ce jeudi même, leurs prévisions d'inflation pour cette année et l'année prochaine.

Mais dans le même temps, la croissance économique de la zone euro reste faible, et Christine Lagarde, présidente de la BCE, a déclaré lors de la traditionnelle conférence de presse qui suit l'annonce que cette décision ne constituait pas "un engagement préalable sur une trajectoire précise des taux d'intérêt", étant donné que, pour l'instant, rien n'indiquait l'apparition d'effets inflationnistes dits de "deuxième tour".

"Une hausse de taux ne constitue pas à elle seule une feuille de route. Un véritable cycle de resserrement nécessiterait une remontée marquée des anticipations d'inflation", écrit Madison Faller, stratégiste en investissement chez J.P. Morgan Private Bank, ajoutant que l'environnement économique "devient plus complexe".

Deux sources ont déclaré jeudi à Reuters que la BCE estimait que le statu quo lors de la prochaine réunion de juillet était le scénario le plus probable si les prix de l'énergie se maintenaient à des niveaux similaires à ceux d'aujourd'hui.

Dans l'ensemble, les opérateurs maintiennent leurs prévisions et tablent sur des hausses de taux d'environ 40 points de base cette année, ce qui correspond à une probabilité d'un relèvement de 25 points de base et à une probabilité de 60% d'un deuxième.

L'impact de la guerre sur la croissance reste également une source de préoccupation. La Banque mondiale a revu à la baisse jeudi ses prévisions de croissance mondiale, un avertissement repris quelques heures plus tard par le Fonds monétaire international (FMI) concernant cette fois la zone euro.

Même si, selon certaines sources, les négociations visant à parvenir à un accord entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent, les tensions au Moyen-Orient n'ont cessé de s'amplifier ces derniers jours.

Le président américain, Donald Trump, a dit jeudi que les Etats-Unis allaient frapper l'Iran "très durement ce soir", un nouvel avertissement qui intervient après une nouvelle nuit d'attaques dans la région.

VALEURS

À Paris, Capgemini CAPP.PA et Dassault Systèmes DAST.PA ont chuté respectivement de 4,1% et 5,8%, entraînés par les prévisions de dépenses du géant américain Oracle ORCL.N , qui ont également provoqué une baisse du titre du groupe allemand SAP SAPG.DE (-6,55%).

Les valeurs des fabricants de semi-conducteurs, telles qu'ASMI ASMI.AS , STMicroelectronics STMPA.PA et ASML ASML.AS ont en revanche progressé d'entre 4,5% et 5,7%, rebondissant après les récentes turbulences de ce secteur étroitement lié à l'IA.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI gagne 0,74%, le Standard & Poor's 500 .SPX prend 0,49% et le Nasdaq Composite .IXIC avance de 0,68%, rebondissant grâce au secteur des semi-conducteurs après une séance dans le rouge la veille.

Intel INTC.O et Micron MU.O avancent de 5,6% % et 3,5% respectivement.

Oracle ORCL.N plonge en revanche de près de 12%, le groupe technologique américain ayant publié mercredi des prévisions d'investissement pour l'exercice 2027 supérieures aux attentes et annoncé qu'il augmenterait encore ses emprunts.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la production aux Etats-Unis ont connu leur plus forte accélération en trois ans et demi, tirés par l'augmentation du coût des produits énergétiques, selon les données publiées jeudi.

Les inscriptions au chômage ont par ailleurs augmenté lors de la semaine au 6 juin, à 229.000 contre 225.000 la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

CHANGES

Le dollar gagne 0,25% face à un panier de devises de référence .DXY , le président Donald Trump ayant annoncé de nouvelles frappes américaines contre l'Iran, tandis que l'euro perd 0,15% à 1,1518 dollar.

TAUX

Les rendements obligataires de référence dans la zone euro ont fini en baisse jeudi, alors que les investisseurs intègrent les annonces de la BCE et les risques pesant sur l'inflation et la croissance.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a perdu 4,4 points de base à 3,0239%, tandis que celui de l'obligation à deux ans DE10YT=RR a abandonné 3,5 points de base à 2,6693%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 1,4 point de base à 4,5264% et son homologue du titre à deux ans US2YT=RR cède 1,2

point de base à 4,1392%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole évoluent sur de faibles variations à la clôture des marchés européens, malgré les dernières menaces de Donald Trump à l'encontre de l'Iran.

Le Brent LCOc1 grappille 0,54% à 93,60 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance 1,02% à 90,95 dollars.

A SUIVRE LE 12 JUIN : nL8N42D13E

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|