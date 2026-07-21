L'Europe finit dans le vert dans le sillage de la tech américaine

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,28% et le Stoxx 600 0,52%

* Wall Street dans le vert à mi-séance, portée par les puces

* La bonne tenue de la tech compensant la flambée des cours du pétrole

* Le Brent à un pic de 5 semaines, au-dessus de 90 dollars le baril

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi dans le sillage du redressement des valeurs liées aux semi-conducteurs à Wall Street, en attendant les résultats des géants technologiques américains.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 0,28% à 8.363,14 points. Le Footsie britannique .FTSE a avancé de 0,58% et le Dax allemand .GDAXI a progressé de 0,59%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 0,87%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,59% et le Stoxx 600 .STOXX 0,52%, à la faveur notamment d'une hausse de 2,05% du compartiment technologique européen .SX8P .

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,73%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,80% et le Nasdaq .IXIC de 1,29%.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor SOX.O grimpe de 3,7%, enregistrant une hausse pour la deuxième séance consécutive après avoir fini vendredi à plus de 20% en dessous de son pic historique atteint fin juin. Il est soutenu par SanDisk SNDK.O , Western Digital WDC.O et Micron Technology MU.O qui s'envolent de 7,7% à 10,2%.

Sur le plan géopolitique, même si l'armée américaine a mené une nouvelle vague de bombardements contre l'Iran, pour une dixième nuit consécutive, les investisseurs veulent encore croire à un règlement du conflit par la voie diplomatique, des contacts ayant été signalés entre les deux camps.

Cela a suffi pour faire reculer les indices de la volatilité à Wall Street

.VIX et sur l'EuroStoxx 50 .V2TX , qui perdaient respectivement environ 8% et 5% au moment de la clôture en Europe, malgré une remontée des cours du pétrole.

VALEURS EN EUROPE

Virbac VIRB.PA a grimpé de 5,06%, le spécialiste de la santé animale ayant fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre et annoncé viser le haut de la fourchette de ses objectifs annuels.

Maurel&Prom MAUP.PA a pris 3,47%, l'opérateur pétrolier français ayant annoncé un bond de 27% de son chiffre d'affaires.

La banque suisse Julius Baer BAER.S a reculé de 3,96% après avoir averti que ses initiatives pour réduire les risques continueront à peser sur sa croissance.

Compass CPG.L a abandonné 1,67%, le prestataire de services de restauration ayant déçu avec des perspectives annuelles inchangées.

Novartis NOVN.S , qui a fait état d'un résultat d'exploitation de base au deuxième trimestre supérieur aux attentes, a avancé de près de 2%.

Le fabricant d'ascenseurs Schindler SCHP.S a plongé de 5,42%, son chiffre d'affaires trimestriel étant ressorti en dessous des attentes du marché.

Le groupe minier suédois Boliden BOL.ST a dévissé de 5,73% après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation trimestriel ajusté inférieur aux attentes.

Wienerberger WBSV.VI a reflué de 4,13%, le fabricant de matériaux de construction ayant émis un avertissement sur ses résultats annuels.

LES INDICATEURS DU JOUR

Une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) montre qu'en zone euro les banques restreignent l'accès au crédit sur fond de craintes géopolitiques.

Le moral des investisseurs en Allemagne s'améliore plus que prévu en juillet, selon l'institut d'études économiques ZEW.

CHANGES

Le dollar s'affermit de 0,17% face à un panier de devises de référence

.DXY et était en passe de réaliser une quatrième séance de hausse consécutive, alors que la dernière vague d'attaques au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole et alimenté les inquiétudes concernant une inflation persistante.

L'euro EUR= est pratiquement stable, cédant 0,05%, à 1,1408 dollar, avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi.

La livre sterling GBP= s'échange à 1,3367 dollar (-0,45%) alors que les investisseurs évaluent la perspective d'une augmentation des dépenses publiques en Grande-Bretagne et la manière dont le nouveau ministre des Finances, John Healey, les financera.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR a touché mardi un sommet en deux mois, à 4,640%, les tensions croissantes dans le conflit iranien dominant les échanges, tandis qu'aucune donnée économique majeure n'est prévue cette semaine pour orienter le marché. Le dix

En Europe, celui du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini sur un gain d'environ un point de base, à 3,16%. Le deux ans DE2YT=RR allemand a terminé à 2,79% après une ouverture à 2,77%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse, à un sommet en cinq semaines, en raison des craintes que les perturbations dans l'approvisionnement énergétique ne s'aggravent au Moyen-Orient suite à de nouvelles attaques entre les Etats-Unis et l'Iran et à la menace d'un blocus naval de l'Arabie saoudite par les Houthis du Yémen.

Le Brent progresse de 2,02% à 91,03 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 2,32% à 85,16 dollars CLc1 .

A SUIVRE MERCREDI : nL8N43J1EV

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|