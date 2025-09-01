L'Europe finit dans le vert au début d'une semaine chargée

La Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense

par Mara Vilcu

Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les marchés ont analysé les chiffres des indices PMI, continuant aussi d'évaluer les menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que des inquiétudes subsistent sur la situation politique en France.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,05% à 7.707,90 points. À Francfort, le Dax a avancé de 0,51% et à Londres, le FTSE 100 a monté de 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,25%, le FTSEurofirst 300 a gagné 0,25% et le Stoxx 600 a avancé de 0,17%.

Le mois de septembre est historiquement caractérisé par de fortes fluctuations sur les marchés, la période étant propice à la réévaluation des portefeuilles et s'annonçant risquée pour les investisseurs.

En France, le vote de confiance demandé par le Premier ministre François Bayrou le 8 septembre pourrait aboutir à la chute du gouvernement et nourrir l'instabilité politique qui pèse sur les perspectives de croissance.

Sur le plan géopolitique, Emmanuel Macron co-présidera jeudi une réunion de la "coalition des volontaires" avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a-t-on appris auprès de l'Elysée.

Pendant le reste de la semaine, les États-Unis devraient être au centre de l'attention, avec la publication d'une série de données, notamment des enquêtes sur l'industrie manufacturière et les services, ainsi que les chiffres de l'emploi, dont le point culminant sera le rapport sur les salaires du mois d'août vendredi.

La politique douanière américaine est également un sujet important, après qu'une cour d'appel américaine a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par le président Donald Trump étaient illégaux, décision qui devrait faire l'objet d'un recours auprès de la Cour suprême.

VALEURS

Novo Nordisk a progressé d'environ 1,76% après avoir annoncé que son médicament amaigrissant Wegovy réduisait les risques cardiaques de 57% par rapport aux traitements concurrents d'Eli Lilly.

A WALL STREET

La Bourse de New York est fermée en raison d'un jour férié.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'activité du secteur manufacturier de la zone euro a progressé en août pour la première fois depuis la mi-2022 portée par une hausse de la demande intérieure et de la production, a montré une enquête menée auprès des chefs d'entreprise publiée lundi.

CHANGES

Le dollar a atteint lundi son plus bas niveau en cinq semaines, les investisseurs attendant avec impatience la publication cette semaine d'une série de données sur le marché du travail américain qui pourraient influencer les anticipations concernant la politique d'assouplissement monétaire de la Fed.

Le dollar perd 0,03% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,15% à 1,1701 dollar.

TAUX

Les rendements allemands sont en petite hausse.

Le rendement du Bund allemand à dix ans avance de 2,5 points de base à 2,7485%. Le deux ans prend 1,1 point de base à 1,9553%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse avec les inquiétudes liées aux perturbations de l'approvisionnement résultant de l'intensification des frappes aériennes entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que de la faiblesse du dollar.

Le Brent avance de 1,08% à 68,21 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,12% à 64,73 dollars.

A SUIVRE LE 2 SEPTEMBRE :

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Kate Entringer)