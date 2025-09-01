Salamé, Hanouna, NOVO19: une rentrée avec de nouveaux élèves sur les chaînes télé

Léa Salamé pose le 8 juillet 2025 à Paris ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Léa Salamé sur le trône du JT de France 2, Cyril Hanouna "Tout beau tout 9" sur W9 et la nouvelle chaîne NOVO19 sur les rails: la rentrée des chaînes de télévision lundi promet surprises et coups d'éclat, avec de forts enjeux à la clé.

. Cyril Hanouna remonte sur le ring

A 18H45 chaque jour, et dès 18H25 exceptionnellement lundi, l'animateur donne rendez-vous à ses "fanzouzes" pour "Tout beau tout 9" sur W9, après plusieurs mois de diète télévisée.

S'agira-t-il d'un remake de TPMP qu'il animait sur C8? Non, car le groupe M6 auquel appartient W9 a demandé au roi du clash d'éviter les sujets politiques et polémiques, au profit du divertissement. Si nécessaire, "TBT9" pourrait être diffusée avec un léger différé.

Grimé en Rambo pour promouvoir sa nouvelle émission, Cyril Hanouna doit démarrer le show lundi par une séquence extérieure au plateau.

Cyril Hanouna le 14 mars 2024 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'ex-star de la galaxie Bolloré a renouvelé la moitié de sa bande, reprenant d'anciens chroniqueurs de C8 (Valérie Benaïm, Raymond Aabou, Géraldine Maillet...) et recrutant de nouvelles têtes sur lesquelles il entretient le mystère. L'ex-ministre Marlène Schiappa et le journaliste sportif Nelson Monfort sont cependant apparus dans une vidéo des répétitions. Un "chroniqueur ChatGPT" est annoncé pour une "émission 3.0".

Le patron de M6, David Larramendy, qui a frappé fort avec ce recrutement, compte gonfler les audiences, alors que TPMP rassemblait en son temps quelque 2 millions de téléspectateurs.

Dès mardi, le trublion du PAF aura un autre pied dans le groupe, avec "Tout beau tout fun", sur Fun Radio de 15h00 à 18h00. Cela fait un total de plus de six heures quotidiennes, dans des studios voisins.

. Léa Salamé au 20H00

Ex-pilier de la matinale de France Inter, la journaliste vedette succède à Anne-Sophie Lapix aux commandes du JT de France 2, avec l'envie de "raconter peut-être l'actualité différemment".

La journaliste Léa Salamé à Paris, le 30 novembre 2021 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le journal sera fortement incarné, chaleureux, mais pas question de "renverser la table", prévient Alexandre Kara, directrice de l'information de France Télévisions. "Il y aura plus d'intervenants qu'avant, on veut un plateau vivant, mais l'objectif n'est pas de proposer un talk-show", a-t-il exposé dans La Tribune Dimanche.

La chaîne du service public doit combler l'écart d'audience qui s'est creusé avec le JT de TF1 présenté par Gilles Bouleau.

Léa Salamé a une autre problématique dans les mois à venir: compagne d'un des leaders de la gauche, Raphaël Glucksmann, elle a promis de se retirer de l'antenne s'il se lance dans la course à l'Elysée.

. Premiers pas de NOVO19

C'est à 18H00 que sera donné le top départ de NOVO19, sur le canal 19 de la TNT. Au programme: un JT à 18H10 tourné à Rennes, suivi du talk-show quotidien animé depuis Paris par Claire Arnoux et une bande de chroniqueurs, dont Claude Askolovitch.

Lancée par le groupe Ouest-France, la nouvelle chaîne généraliste se veut "ancrée dans les territoires" et promeut une "proximité joyeuse". Elle espère prendre sa part des audiences, avec un objectif de 2% des 25-49 ans.

C'est à 18H00 que sera donné le top départ de NOVO19, sur le canal 19 de la TNT ( AFP / Loic VENANCE )

La naissance de NOVO19, comme celle de la chaîne T18 en juin, découle de l'arrêt début 2025 de C8 et NRJ 12, non reconduites par l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel.

Une autre chaîne voit le jour lundi, hors TNT mais sur les box et bientôt sur france.tv: "Mieux", dédiée à la santé. Le médecin cathodique Michel Cymes en est à l'initiative, entouré de journalistes tels Wendy Bouchard et Laurent Bignolas, ainsi que de l'ancien ministre Olivier Véran.

Les radios ont pour leur part fait leur rentrée lundi dernier. Chez Radio France, la grève entamée il y a une semaine pourrait se poursuivre, en particulier au sein du réseau Ici réorganisé (ex-France Bleu). Des négociations sont en cours.