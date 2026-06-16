L'Europe finit dans le vert après la signature de l'accord USA-Iran

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,75% et le Stoxx 600 0,25%

* Wall Street en ordre dispersé à mi-séance, SpaceX décolle encore

* Les investisseurs dans l'attente des décisions de la Fed

* Le pétrole Brent passe sous les 80 dollars le baril

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi, continuant de profiter de l'apaisement des tensions géopolitiques après la signature du protocole d'accord visant à mettre fin à la guerre entre l'Iran et les Etats-Unis.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur un gain de 0,75% à 8.447,27 points. Le Footsie britannique .FTSE a avancé de 0,61% et le Dax allemand .GDAXI a progressé de 0,08%, ses gains étant limités par la forte baisse du secteur des "utilities" avec notamment un recul de plus de 2% pour RWE.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a gagné 0,45%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,31% et le Stoxx 600 .STOXX 0,25%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,90%, touchant un nouveau record après le pic historique de la veille. Le Standard & Poor's 500 .SPX recule cependant de 0,11% et le Nasdaq .IXIC de 0,42%, dans une séance volatile marquée par l'envol de SpaceX, qui a brièvement dépassé Microsoft au quatrième rang des plus grandes capitalisations boursière, alors que le secteur de la technologie .SPLRCT (-1,47%) est victime de prises de bénéfice après la bonne tenue du compartiment lundi.

Les marchés boursiers américains restent par ailleurs principalement concentrés sur la Réserve fédérale qui doit rendre sa décision de politique monétaire mercredi à l'issue de deux jours de débats, ce qui donne lieu à une certaine prudence.

Les traders estiment à 42% la probabilité d'une hausse des taux de la Fed de 25 points de base en décembre, selon le baromètre FedWatch de CME Group, et ne prévoient pas de baisses de taux avant mi-2027.

En Europe, l'embellie a été portée par le contexte géopolitique, les compartiments des biens et services industriels .SXNP (+1,06%), des banques

.SX7E (+1,09%) et de la défense .SXPARO (+1,32%) étant bien orientés dans la perspective qu'ils devraient mieux se porter en période de stabilité économique.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est tombé à un plus bas depuis trois mois dans l'espoir que les Etats-Unis et l'Iran s'accordent pour mettre fin au conflit et permettre au brut de transiter par le détroit d'Ormuz.

Le Brent reflue de 4,24% à 79,66 dollars le baril LCOc1 et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 5,02% à 76,72 dollars

CLc1 .

Avant le début de la guerre en Iran, le 28 février, les deux références du brut se négociaient entre 65 et 70 dollars le baril.

VALEURS EN EUROPE

STMicroelectronics STMPA.PA a cédé 4,04% après l'annonce d'une émission obligataire d'une valeur de 1,5 milliard de dollars.

JCDecaux JCDX.PA a grimpe de 4,94%, Moody's Ratings ayant relevé sa perspective de stable à positive sur la valeur, notant que "la rentabilité continue de se renforcer".

UniCredit CRDI.MI a bondi de 4,17%, l'Etat allemand, actionnaire de Commerzbank CBKG.DE (+0,25%), ayant officiellement rejeté l'offre de la banque italienne sur sa concurrente, citant un prix trop bas et des inquiétudes quant à une "approche agressive".

Puma PUMG.DE a pris 1,39% après que HSBC a relevé sa recommandation sur l'équipementier sportif allemand de "conserver" à "acheter", évoquant un potentiel de croissance important.

Aperam APAM.AS a abandonné 3% en réaction à un abaissement de recommandation de la part de Morgan Stanley.

Rathbones RAT.L a chuté de 17,0%, tombant à un creux d'un an, après que le gestionnaire de patrimoine a annoncé suspendre l'intégration de nouveaux clients pendant 12 mois.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à l'importation aux Etats-Unis ont augmenté plus que prévu en mai sur un mois, de 1,9%, après une progression de 2% en avril et un consensus à 1,0%.

Le moral des investisseurs allemands, mesuré par l'institut d'études économiques ZEW, s'est amélioré de manière inattendue en juin, repassant en territoire positif, à 10,5 après -10,2 en mai et un consensus à -6,0.

L'institut économique allemand RWI a estimé que la crise énergétique devrait freiner la reprise économique dans la première puissance d'Europe, avec un PIB attendu à 0,8% tant en 2026 qu'en 2027.

La production industrielle en Chine a progressé en mai de 4,5% sur un an, accélérant par rapport à avril (+4,1%) et s'établissant au-dessus du consensus qui ressortait à +4,3%.

CHANGES

Le dollar recule de 0,16% face à un panier de devises de référence .DXY dans un contexte de reflux des craintes géopolitiques.

L'euro EUR= avance de 0,22%, à 1,1617 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= s'échange à 1,3438 dollar (+0,19%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR se replie de 3,9 points de base, à 4,4296% à la veille des annonces de la Fed.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a fini en baisse de 1,2 point de base, à 2,9395%.

A SUIVRE MERCREDI : nL8N42K1GH

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|