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Sommet du G7: Emmanuel Macron sur France 2 jeudi soir
information fournie par AFP 16/06/2026 à 20:13

. ( AFP / Ludovic MARIN )

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Emmanuel Macron donnera une interview sur France 2 jeudi soir après le journal de 20h, au lendemain du G7 à Evian, a annoncé mardi le groupe public.

"Emmanuel Macron répondra aux questions de Caroline Roux après le Journal de 20h de France 2", a indiqué France Télévisions dans un communiqué, en soulignant que l'entretien se fait "en partenariat avec France Inter".

Le G7, sommet des grandes puissances qui se déroule à Evian, a accueilli mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky et ses membres ont signalé leur volonté commune d'intensifier la pression sur la Russie pour arrêter la guerre en Ukraine.

Il s'est ouvert lundi juste après un accord conclu entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

"Après l’accord conclu entre les États-Unis et l’Iran, la paix est-elle enfin proche ? Le détroit d'Ormuz va-t-il rouvrir et le prix du carburant baisser ? Comment stabiliser la situation au Proche-Orient, entre Israël et le Liban ?", énumère France Télévisions parmi les sujets de l'entretien.

Emmanuel Macron
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